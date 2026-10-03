美媒：川普擬任命國家情報總監克雷頓擔任「AI沙皇」

有線電視新聞網（CNN）和其他美國媒體今天報導，美國總統川普預計將任命國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）擔任白宮新的「AI沙皇」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）前一天報導，克雷頓是目前最可能的人選，且川普政府曾討論讓他在擔任AI主管的同時續任國家情報總監一職。川普預計很快就會做出最終決定。

白宮官員告訴CBS，任何人事任命都將由總統親自宣布，並將目前的相關報導形容為推測。

如果獲得任命，克雷頓將成為第二位擔任這項非正式職務的人。創投家塞克斯（David Sacks）在川普第二任期之初曾擔任這項職務，之後卸任。

塞克斯目前仍向川普提供AI相關建議，輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳也擔任相關顧問角色。

川普上個月指出，他將仿照第一任期內成立的「太空軍」（Space Force），成立一支 「AI部隊」（AIForce），並任命一名「沙皇」負責協調聯邦政府的AI工作。

克雷頓是一名長期任職華爾街的律師，他曾在2008年金融危機期間代表高盛集團（Goldman Sachs），也曾代表巴克萊集團（Barclays）處理收購雷曼兄弟（Lehman Brothers）資產。

這項任命正值研究人員警告AI技術可能帶來危險之際。川普一直反對更嚴格的AI監管，認為監管速度過快可能讓中國企業取得優勢。他主張對於濫用AI技術的不法行為，可以由聯邦執法機關來處理。

本週在白宮舉行的一場會議上，多家科技公司高層簽署一項承諾，表示將透過業界自我監管方式來管理AI，川普將這項協議形容為具有「道德約束力」。