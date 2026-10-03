美將公布產能過剩反制措施

美國貿易代表（USTR）葛里爾1日接受日經等媒體專訪時說，美國計劃幾周內公布對中國大陸、日本和其他經濟體產能過剩的反制措施。葛里爾強調，美國不會坐視讓超額生產湧入國內。

美國貿易代表署3月11日宣布，啟動新一輪貿易法301條款調查，將檢視特定經濟體的製造業結構性產能過剩與生產相關做法及政策等，調查對象包括大陸、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、泰國、南韓、越南、台灣、墨西哥、日本等。

葛里爾1日受訪時指稱，「如果你是不採取行動阻止產能過剩效應的國家；那無論產能過剩來自你的國家或第三國，我都不會坐視不管；美國即將採取行動」。

葛里爾表明，美國將在接下來幾周內，「宣布我們對產能過剩和生產的調查」。他認為大陸某種程度也承認，國內存在產能過剩，儘管「他們稱為內捲效應，但它源於產能過剩」。除了大陸，葛里爾還提到日本與越南的政策。葛里爾指控越南「完全不消費」，越南勞工買不起越南製的東西，「所以他們得將這些東西寄送給我們；他們有必要增加內需」，葛里爾指出，日本也有產能過剩問題。

20國集團（G20）自9月30日至10月1日在美國密爾瓦基舉行貿易部長會議。