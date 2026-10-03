星巴克新疆門店開張 美眾議員斥「道德淪喪」

美國國會眾議院中國特設委員會主席約翰·穆勒納爾(John Moolenaar)10月1日發表聲明，譴責星巴克在中國新疆開設門店「是一個令人震驚、道德淪喪的決定」，並呼籲星巴克立即關停在新疆的門店。

穆勒納爾在聲明中寫道，「美國企業沒有任何正當理由在一個中共曾拘押超過一百萬維吾爾族人，並剝奪了其信仰、語言和文化的地區開展業務。」

維權組織「世界維吾爾代表大會」發表聲明寫道，「這些門店售出的每一杯咖啡，都將這一標志性的美國品牌與中共針對維吾爾人的殘酷鎮壓行動聯系在了一起。星巴克應立即改弦更張，關閉其在新疆的門店。」

新疆2025年是中國經濟增長最快的地區之一。9月29日，星巴克在新疆開設了兩家門店，一家位於天山國際機場，另一家位於烏魯木齊國際大巴扎，被稱為「星巴扎」，是星巴克在中國的首家非遺旗艦店。

今年4月，星巴克完成將中國業務控股權出售給博裕資本(Boyu Capital)的交易，成立星巴克中國合資公司。星巴克保留40%股權，博裕資本持股達60%。星巴克在中國內地約8000家直營門店轉為特許經營，由合資公司管理。該公司的長期目標是將在中國的門店拓展至2萬家。

星巴克本周在其官方微信平台上表發布的門店照片顯示了中英文雙語的星巴克標識，但未見明顯的維吾爾語標識。

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（法新社）

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