康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入

美國常春藤名校康乃爾大學的學生會通過一項決議，要求校方說明一位女校友2024年在校時遭性侵案的調查結果。紐約州長已任命州檢察長擔任特別檢察官偵辦這樁疑遭隱匿的案件。

華爾街日報指出，化名珍杜伊（Jane Doe）的受害女子今年9月提起民事訴訟，聲稱自己在2024年遭7名校園兄弟會（類似學生互助社團）的成員下藥、性侵。轄區的湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察署當時決定不起訴所有涉案人員。

儘管地檢署檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）本週改口稱將重啟調查，但紐約州長侯可（KathyHochul）1日晚間在社群平台X上公開表示，當初案件處理過程疑點重重，她已對地檢署失去信心，為此她下令由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官督導重啟偵辦。

侯可說：「新事證讓人對本案的處理方式產生重大疑慮。事件中的核心年輕女性理應得到真相，確保所有事實都被徹查並討回公道。」

這起訴訟讓在紐約州北部的康乃爾（CornellUniversity）校園掀起巨浪。康大學生會通過一項決議案，要求校方高層以「直白、透明」的方式，完整交代當初對本案的具體處理過程。

學生會會長喬杜瑞（Eeshaan Chaudhuri）說：「這件事的重點不是只有讓單一受害者討回法律公道，正本清源之道是要徹底改變某種校園文化。」據被害人說法，她兩年前即向校警報案。湯普金斯郡地檢署卻決定不起訴涉案男子，涉案男子全都是兄弟會成員。

這起風波也已延燒至校外。數百名康大校友在一封致校方高層的信中宣布，在康大公開說明內部調查前，將暫停「無限制用途捐款」。

多名學生表示，他們計劃10月5日參加在校方著名鐘塔下方舉行的示威。一名大一經濟系新生坦言，自己才剛在新生週完成防範性暴力的講習，沒想到學校就因性侵案成為國際新聞。

學生們對校方多項處理程序提出質疑，包括校警向檢方提交的報告裡，為何遺漏受害女性指控遭性侵的核心證詞、校園重大性侵案何以未完全納入司法刑案體系偵辦、校方僅在網路上發布Q&A解釋，以僵化的規章作為藉口迴避公布調查過程與資訊，難杜悠悠眾口。

湯普金斯郡地檢署檢察官范豪頓本週表示，檢方2024年之所以不起訴，是因報案女子最初的供述「未聲稱自己是在違背意願下遭下藥、輪暴」。

康乃爾大學所在地綺色佳（Ithaca）市議會成員史維茲（Hannah Shvets）呼籲將校園暴力犯罪通報全面移交當地市警局處理。目前仍為大四生、主修勞資關係的史維茲支持暫停核發學生活動許可的相關措施。

隨康大這起校內性侵案重新浮上檯面，標註「#我是珍杜伊」（#IAmJaneDoe）的運動也開始在社群媒體上快速蔓延。

這起醜聞再次將深植美國名校的兄弟會（Fraternity）或姐妹會（Sorority）這類學生社交組織攤在鎂光燈下

。這類通常由兩到三個希臘字母為名的學生社團所舉辦的聚會、派對，常與酒精、毒品及諸多潛規則掛鉤。

學生會會長喬杜瑞表示，目前校內各兄弟會與姐妹會的幹部已加入新成立的專責小組，開始商討根本性的改革藍圖，「我們必須先徹底後退一步，重新審視我們在校園裡的社交生態」。

路透社報導，紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，她今天簽署行政命令，任命州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，負責調查一名康乃爾大學學生疑於2024年遭輪暴一案。

詹樂霞表示，她的辦公室將「全面且公正地」調查涉案指控，「州長已將這項調查託付給我的辦公室，我們絕不會輕忽這份責任」。

這起案件引發外界對執法部門及校方最初應對方式的質疑。被害女子9月提告時列出諸多被告，包括ChiPhi兄弟會與其中7名男成員、康乃爾大學、一家酒吧以及她所屬的姊妹會。

當年承辦檢察官范豪頓意識到大眾對當局處理此案的方式強烈不滿，表示檢方已重啟調查，並將把包括受害女子證詞在內的證據提交大陪審團，以決定是否起訴。

范豪頓表示，當初決定不起訴涉案學生有部分原因是受限於州法律規定。專家與社運人士指出，依據紐約州現行法規，若原告事先自願攝取酒精或藥物，之後再要提出特定性侵罪名往往更為困難。