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白宮曝光習近平訪美幕後照 記者揭白宮牆上另掛川習合影

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，白宮公布一系列幕後照片，圖為雙方在描繪川普於賓州巴特勒遭暗殺未遂後舉拳的畫作前交談。圖／ 截自 Wwhitehouse.gov/gallery
中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，白宮公布一系列幕後照片，圖為雙方在描繪川普於賓州巴特勒遭暗殺未遂後舉拳的畫作前交談。圖／ 截自 Wwhitehouse.gov/gallery

中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，由美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞接待。紐約郵報1日報導，白宮公布一系列幕後照片。

白宮Gallery：https://www.whitehouse.gov/gallery/

照片包括川普與梅蘭妮亞在白宮南門廊迎接習近平夫婦、在玫瑰園參加閱兵儀式，以及川普與習近平在橢圓形辦公室會晤、合影。川普還向習近平展示掛在牆上的裝框歷史版《獨立宣言》。

其他畫面包括雙方在白宮藍廳交換禮物，習近平向川普贈送太和殿金色模型；川普在描繪自己2024年7月13日於賓州巴特勒遭暗殺未遂後舉拳的畫作前與習近平交談；兩人一同參觀白宮，以及習近平觀看取代前總統拜登肖像的自動簽名筆圖像。照片也記錄國宴、川普向習近平道別，以及25日兩對夫婦在白宮紅廳茶敘、參觀國家檔案館等行程。

南華早報報導，習近平雖已離開華盛頓，白宮牆上仍留有至少兩張不同的川習合照。其中一張是川普在習近平訪問期間向他展示的握手照。川普當時指著照片問：「那是誰？我不認識他。」習近平隨即轉向代表團成員，看起來短暫笑了一下。

MS NOW記者阿勒曼尼（Jacqueline Alemany）則在X分享棕櫚廳（Palm Room）另一張川習合照。照片裝在華麗金框內，掛在白色格紋牆面上，旁邊是一道拱形門，上方懸掛水晶吊燈；川普與習近平面向鏡頭並肩而立，後面是中國與美國國旗。

阿勒曼尼指出，門口一帶陳列著川普分別與習近平、俄羅斯總統普亭的合照。這批照片早在上周峰會前就已展示。CNN今年1月曾報導，整修後的棕櫚廳陳列多張金框照片，包括川普分別與習近平、普亭及以色列總理內唐亞胡的合照，以及川普單獨的照片和他與足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）的合照。

目前仍不清楚，如今位於門旁的川習合照是否就是1月報導中的同一張，或曾被移動位置。南華早報已詢問白宮，這張照片何時掛上、拍攝的是哪一次會面，以及由誰挑選。

中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，白宮公布一系列幕後照片，圖為習近平向川普贈送太和殿金色模型。圖／ 截自 Wwhitehouse.gov/gallery
中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，白宮公布一系列幕後照片，圖為習近平向川普贈送太和殿金色模型。圖／ 截自 Wwhitehouse.gov/gallery

中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，白宮公布一系列幕後照片，圖為25日參觀國家檔案館。圖／ 截自 Wwhitehouse.gov/gallery
中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國是訪問，白宮公布一系列幕後照片，圖為25日參觀國家檔案館。圖／ 截自 Wwhitehouse.gov/gallery

習近平 川習 訪美 白宮 彭麗媛 川普 梅蘭妮亞

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