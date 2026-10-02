蔡英文預計10月7日訪美 史丹佛大學發表演說

美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National SecurityInnovation）透過社群平台宣布，將迎接前總統蔡英文於10月7日在史丹佛大學DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講。

戈爾迪結國安創新中心透過LinkedIn指出，蔡英文是台灣首位女性總統，在她執政的8年期間，面對印太地區日益複雜的安全環境，台灣強化了在關鍵科技與半導體製造領域的全球地位，深化國際夥伴關係，並投入資源提升國防與國家韌性。

這將是蔡英文卸任總統後首次訪問美國。

戈爾迪結國安創新中心提到，在蔡英文領導下，政府也推動了重大的經濟、社會與制度改革，同時應對台灣現代史上最具重大影響的時期之一。台灣經驗位於本屆會議多項核心議題的交會點，包括科技、經濟安全、民主韌性與戰略競爭。

主辦單位表示能夠邀請蔡英文為DEFCON 2026會議揭開序幕，並與史丹佛社群及與會來賓分享她的觀點，備感榮幸。

另外，史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）已向校內人士發出邀請函，邀請參加蔡英文於8日在胡佛研究所的演說，主題圍繞民主、韌性與全球安全。

8日的演說由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹佛大學學生組織 Stanford inGovernment共同主辦。前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）預計將開場引言，介紹演講者；蔡英文預計將與胡佛研究所資深研究員戴雅門（LarryDiamond）進行對談。