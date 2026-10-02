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涉將輝達晶片走私中國 加州科技老闆被捕起訴

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
加州一名男子涉嫌將價值超過3億美元（約新台幣95億元）受出口管制的電腦伺服器走私至中國。路透
加州一名男子涉嫌將價值超過3億美元（約新台幣95億元）受出口管制的電腦伺服器走私至中國。路透

美國司法部今天表示，加州一名男子遭逮捕並被控聯邦罪名，他涉嫌將價值超過3億美元（約新台幣95億元）受出口管制的電腦伺服器走私至中國。

這些伺服器內含常用於人工智慧（AI）應用的美國製圖形處理器（GPU）。彭博（Bloomberg News）和「紐約郵報」（New York Post）等美國媒體報導指出是輝達（NVIDIA）晶片

路透社報導，美國司法部表示，現年38歲又名呂耀光（Yiu Kong Lui，音譯）的男子葛瑞格．呂（GregLui）來自加州聖蓋博（San Gabriel），預計明天在洛杉磯市中心的聯邦地區法院首次出庭應訊。

司法部表示，他擁有科技公司Earthmade Computer，並說他被控一項共謀違反「出口管制改革法」（Export Control Reform Act）和「出口管理條例」（Export Administration Regulations）、一項對外走私以及一項共謀洗錢罪。

本案是美國針對先進美國運算技術疑似走私至中國的最新聯邦起訴行動，華府尋求防止北京取得可能強化軍事能力的晶片。

司法部表示，呂耀光與同夥在2023年至2024年利用Earthmade Computer購買受出口管制的產品並運往中國，但未取得美國商務部核發的必要許可證。

司法部指控他們將這些產品運往馬來西亞和新加坡等不需這類許可證的國家，然後再非法轉運至中國。

美媒報導說，這些產品為高階電腦伺服器，內含AI晶片巨擘輝達製造的處理器。根據美國聯邦規範，這類技術可能對中國武裝部隊產生重大助益。

檢方認為，呂耀光與同夥向輝達等供應商下訂單時，利用假文件註明這些具潛在危險性的AI技術將運往無需出口許可證的目的地。

呂耀光在下訂單後聘請貨運承攬公司將處理器運往馬來西亞和新加坡。這些伺服器抵達這些地點後，呂耀光與同夥再轉運至中國。

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