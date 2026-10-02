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打2劑毒針仍倖存疑全美首例 田納西州女囚命危送醫

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
田納西州死囚派克接受兩劑戊巴比妥後仍存活。路透
田納西州死囚派克接受兩劑戊巴比妥後仍存活。路透

美國田納西州昨天以注射致命藥物方式執行女囚派克的死刑未成功，她的律師表示，派克倖存但病情危急，正接受「救命醫療」，痛斥行刑過程等同「化學酷刑」促當局減刑。

路透社報導，現年50歲的派克（ChristaPike），1995年犯下殺人案被判死刑，昨晚在田納西州河灣最高戒備監獄（Riverbend Maximum SecurityInstitution）執行死刑失敗，凸顯美國各州在執行注射死刑及尋找替代方案上面臨的窘境。

派克的辯護律師史派維（Randall Spivey）見證了執行過程，他今天下午向媒體表示：「派克目前還活著，我們現在還不清楚她的預後狀況，也無法獲得太多關於她健康狀況的最新消息，但我們知道她此刻依然活著。」

派克的律師團強調，派克已經歷過所謂「化學酷刑」，要求將她的刑期減為終身監禁。田納西州已暫停執行今年其餘死刑，同時對這起事件展開調查。

儘管注射死刑失敗的案例並不罕見，但問題通常出在第一步，也就是為死刑犯置入靜脈注射管路。史派維說，派克這起案例不尋常之處在於，監獄人員當時似乎已成功用2支針筒將藥物注入她體內，導致她右手臂「發紫」，注射部位皮膚也冒出水泡。

根據非營利組織「死刑資訊中心」（Death PenaltyInformation Center）資料，派克似乎是已知首名在死刑藥物注入體內後，依然倖存的個案。

死刑資訊中心主任馬赫（Robin Maher）在聲明中表示：「這起失敗案例是我們見過最嚴重的一次，與現代史上任何一起執行失誤案件都不相同。」

派克的律師表示，派克在注射第2劑後表示手臂劇痛，感覺「快要炸開了」；這讓律師研判注射的藥物可能直接滲入她的手臂組織，而非直接進入血液循環系統。

若執行成功，派克原將成為田納西州200多年來首位遭處決的女性死囚。不過，律師指出，派克原本就患有血液方面的疾病，一直很擔心注射死刑會出差錯。

她的律師先前曾向州政府請願，希望改以絞刑或槍決等方式，但未獲採納。

事發過後，田納西州長李比爾（Bill Lee）已下令暫停州內今年排定的所有死刑，並由第三方對這起失敗案例展開獨立調查。

田納西州2024年改採單一藥物注射死刑方案，使用強效藥物戊巴比妥（pentobarbital），但由於歐洲法律禁止藥廠將藥物出售用於死刑，美國監獄系統通常也仰賴規模較小、監管寬鬆的「調劑藥局」來採購藥物，整個採購過程相當不透明。

全球多數國家及美國23州已廢除死刑，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，派克的案例表明美國其餘各州也應跟進廢除死刑。

圖克在聲明中表示：「多次執行失敗所造成的身心煎熬，令人髮指且殘酷至極。」

1995年1月，當時年僅18歲的派克與17歲男友和另一名同夥，將他們在諾克斯市（Knoxville）職訓中心就業團（Job Corps）的19歲同學斯勒莫（ColleenSlemmer）誘騙至林地，加以凌虐殺害，甚至在被害人胸口刻下常被視為撒旦象徵的五角星圖案，案發當時引發媒體大幅報導。

派克與男友希普（Tadaryl Shipp）坦承犯行，均被判一級謀殺罪，派克遭判處死刑，希普則獲判可假釋的終身監禁。

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