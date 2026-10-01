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川普接受TIME專訪 宣稱台灣晶片公司投資5000億美元

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普近日在白宮接受時代雜誌（TIME）專訪，期間談到經濟成長議題時聲稱，「偉大的台灣晶片公司」正投資美國5000億美元，但他沒有直接說出該公司名稱。

時代雜誌今天刊出川普（Donald Trump）於9月28日接受專訪的內容，期間記者提到人工智慧（AI）推動美國經濟成長，但他回覆不僅是AI。

川普表示：「不，推動成長的是汽車工廠投產，很多工廠都是，輝瑞大藥廠（Pfizer）、所有製藥公司投入數千億美元。蘋果公司（Apple）呢？蘋果投入了6億美元。」

他還指稱，「偉大的台灣晶片公司投入5000億美元」（The great chip company from Taiwan is spending$500 billion.），AI晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳也有投入。

整個專訪過程中，川普談論到相當廣泛議題，包括美國與伊朗戰事、AI蓬勃發展、聯邦準備理事會（Fed）、最高法院，還有他對期中選舉的展望。

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