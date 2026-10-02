川普關稅政策 再遭法院質疑

美國貿易法院對川普政府援引301條款祭出關稅的法律基礎提出了質疑，顯示川普關稅政策再度在聯邦法院吃癟。

曼哈頓美國國際貿易法院三位法官組成的合議庭9月30日開庭，聆聽由一群小企業和民主黨執政州主張的論點。原告方指控川普援引301條款祭出關稅違法。

合議庭同時逼問代表美國司法部的律師，質疑貿易代表葛里爾為解決世界各地被迫勞動損及美國經濟利益問題為由祭出301關稅時，是否漠視國會數十年前就採納的法律框架。

這是不到兩年內，美國法院第三度被要求介入，以阻擋川普政府對絕大多數進口貨大舉課徵關稅。

最新一波關稅對進口自86國的貨物加徵10%或12.5%關稅，涵蓋全美99.4%進口產品。川普政府聲稱，之所以課徵這些關稅，是要懲罰這些國家未有效執法禁售靠被迫勞動生產的貨物。

原告律師沙赫說，川普政府只是為恢復對全球加徵關稅而找「藉口」，「史無前例」運用301條款一口氣對數十國加徵稅率相近的關稅，不符合「301條款」的要求。沙赫指出，川普政府必須證明，每一國的貿易行徑都不合理且對美國商務構成負擔；「欠缺對個別國家的事實發現」，使301關稅違法。

司法部律師漢米爾頓反駁說，美國貿易代表署（USTR）「仰賴數據、經濟原則、案例研究、公聽會證詞和評論，以及邏輯，斷定被調查的60個經濟體全都對美國商務構成負擔」。他還宣稱，USTR確實逐國調查。

川普政府3月啟動對外國強迫勞動調查。美國最高法院2月的判決推翻川普去年4月宣布的「對等」關稅，迫使政府退還逾1,000億美元關稅稅款。次日，川普引用1974年貿易法「第122條」宣布對全世界一律加徵10%關稅，效期僅150天，期間又遭聯邦貿易法院判決違法，但上訴法院允許在過渡期間維持關稅效力。這些關稅7月到期後，川普就援引1974年貿易法「第301條」宣布第三波關稅，但又在法庭上受到挑戰。