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醫療直升機起飛不久…美國加州外海失事墜毀 2死2傷1失蹤
加州洛杉磯當局表示，1架醫療直升機昨天在洛杉磯外海失事墜毀，造成2人死亡、2人受傷，另有1人失聯。當局正持續搜救中。
法新社報導，洛杉磯郡（LA County）郡政委員哈恩（Janice Hahn）稍早在社群媒體X平台發文表示，「1架空中轉診後送的醫療直升機自聖卡塔利那島（Santa Catalina Island）起飛後不久墜毀。搜救行動持續進行中，我為所有機上所有人員祈禱」。
洛杉磯郡消防工程師托瑞斯（Jonathan Torres）告訴當地的KTLA電視台，消防部門與其他部門「在當地時間9月30日夜間7時53分獲報，從聖卡塔利那島飛往美國本土的直升機失事」。
托瑞斯說：「機上5名人員現已尋獲4人，還有1人下落不明。事發現場確認有2人死亡，另外2名傷者送往當地醫院救治，目前情況穩定。」。
REACH空中醫療服務公司告訴KTLA，失事的這架直升機隸屬該公司。
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