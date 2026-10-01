損失逾600萬！前保鑣怒砸政壇情人豪宅「名畫慘被丟泳池」 失控原因曝光

美國前聯邦參議員柯爾絲滕（Kyrsten Sinema）的前保鑣兼情人馬修（Matthew Ammel），日前涉嫌闖入她位於亞利桑那州的住處，砸毀超過20萬美元（約新台幣638萬元）的財物。如今馬修出面透露，他當時之所以大肆破壞，竟是因為柯爾絲滕拒絕替他發布一段自己2007年駐伊拉克期間拍攝的軍事影片。

據外媒《Daily Mail》報導，39歲的馬修8月30日獨自待在柯爾絲滕位於鳳凰城郊區的豪宅內，期間要求柯爾絲滕將一段影片發布到X平台，甚至威脅若她不照做，就每10分鐘摧毀一幅畫。柯爾絲滕拒絕後，馬修怒將22幅畫丟進泳池，還砸碎多瓶昂貴酒類及一面鏡子，造成總計超過20萬美元的損失。警方調查資料也顯示，遭破壞的畫作價值約12萬3015美元（約新台幣392萬元）。

馬修透露，他要求柯爾絲滕發布的影片長約7分鐘，拍攝於自己2007年第一次派駐伊拉克期間，內容可見士兵救治一名遭槍擊、身上沾滿鮮血的男子，之後將對方送上直升機。

馬修聲稱，他之所以希望柯爾絲滕公開這段影片，是因為覺得她如今與部分軍工企業有所往來，與他對美國政府及戰爭政策的看法產生衝突。他表示，自己當時「對整個體制感到憤怒」，於是把怒氣發洩在柯爾絲滕的藝術收藏品上。

柯爾絲滕曾於2019年至2025年擔任亞利桑那州聯邦參議員，後來轉為獨立人士。馬修則在2022年加入她的安全團隊，之後轉任其幕僚，兩人於2024年發展出感情，柯爾絲滕今年也已承認兩人曾進一步發生親密行為。

馬修表示，自己過去陪同柯爾絲滕出席AI及國防產業相關活動時，逐漸感到自己只是她身邊的「裝飾」。這起事件目前已進入刑事司法程序。馬修遭控嚴重刑事毀損罪，警方調查也取得柯爾絲滕提供的簡訊、影片及住家監視器畫面，畫面據稱拍到馬修破壞屋內物品的過程。

另一方面，馬修的前妻希瑟（Heather Ammel）也正在北卡羅來納州對柯爾絲滕提起訴訟，指控柯爾絲滕介入兩人的婚姻。柯爾絲滕承認與馬修發生過婚外情，但否認前妻所提出的部分指控。

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