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川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

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川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普接受時代雜誌專訪時說，一家偉大的台灣晶片公司正投資5,000億美元。美聯社
美國總統川普接受時代雜誌專訪時說，一家偉大的台灣晶片公司正投資5,000億美元。美聯社

《時代雜誌》10月1日刊出美國總統川普專訪，披露他9月28日在白宮受訪時，對聯準會（Fed）、人工智慧（AI）與美中競爭等議題的最新看法。

聯準會

《時代雜誌》問及川普提名的聯準會主席華許日前主持全票通過的升息決議，以及Fed年底可能再度升息，川普直言「我認為他們不應該」，但並未表示後悔提名華許，而是把矛頭指向聯準會理事會，指部分成員希望美國經濟表現不佳，升息也將增加政府利息負擔。他宣稱，美國正經歷強勁成長，若利率降低，經濟表現還會更好。

美國經濟

談到美國經濟成長，《時代雜誌》指AI是主要推力，川普則強調「不只是AI」，並列舉汽車、製藥與科技業在美擴大投資。他提到蘋果、輝達執行長黃仁勳，以及「一家偉大的台灣晶片公司」，並稱這家台灣晶片業者正在美國投資5,000億美元。不過，川普在訪談中並未直接說出這家公司的名稱。

AI

川普也透露，他已不再把AI稱為AI，而改稱「SI」，即「超級智慧」（Super Intelligence），並稱中國國家主席習近平也認同這個名稱。他表示，將成立由熟悉相關技術人士組成的團隊提供政策建議，但不會因為風險警告，就扼殺整個AI產業。

被問到是否信任OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）時，川普未正面回答，只表示「我喜歡他。」隨後說奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴都非常聰明。川普隨後又說自己IQ也是超高，提及他在麻省理工學院（MIT）當教授的叔叔，藉此證明自己擁有聰明的基因。

面對美國民眾對資料中心耗電、環境與生活品質的疑慮，川普坦言自己也不希望資料中心直接蓋在自家旁，但可以接受蓋在所處的郡，並認為相關設施能創造稅收與就業。他強調，歐洲與中國都積極爭取資料中心，「如果我們不蓋，它們就會蓋到別的地方」，並說不希望中國取得大量資料中心。

政府與企業

在政府與科技業的關係上，川普則展現強烈的交易思維。他表示，美國政府先前取得英特爾（Intel）股權，是政府協助企業解決問題後換取的利益。當《時代雜誌》追問，是否可能對OpenAI與Anthropic採取類似做法時，川普回答「我可能會」，並強調這類安排是替美國爭取利益，而非為自己牟利。

《時代雜誌》另問到OpenAI代理程式被指涉及入侵美國政府網站，川普表示，若AI業者從事不當行為，可由司法部與聯邦調查局處理，但沒有必要因此摧毀整個AI產業。他形容，AI產業的影響可能比工業革命與網際網路還大，美國若主動踩煞車，只會讓中國迎頭趕上。

訪談尾聲，《時代雜誌》也直接詢問習近平健康狀況。川普表示，他日前與習近平相處兩天，期間行程密集，沒有觀察到明顯異狀，「我認為他非常健康」，並希望《時代雜誌》把這句話寫進報導。他說，自己不知道外界健康疑慮從何而來，但以兩人近距離互動情況來看，習近平「健康狀況完全沒有問題」。

伊朗

川普說，最初設定的時間表其實已經達成，但之所以沒收手，是為了避免伊朗以某種形式東山再起。被問到有報導說期中選舉後加大轟炸力度時，川普則說有可能，並提到美國過去六個月一直在大量囤積武器。

川普 晶片 伊朗戰爭

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