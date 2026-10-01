聽新聞
0:00 / 0:00
注射死刑接連失敗 美國田納西州暫停今年其餘死刑執行
美國媒體報導，田納西州以致命藥物注射方式執行一名女囚的死刑未成功後，州長李比爾宣布，該州將暫停今年稍晚原定執行的另一項死刑。
美媒「田納西人報」（The Tennessean）與NewsNation報導，李比爾（Bill Lee）透過聲明指出：「今年排定的其餘死刑將不會執行。」
法新社表示，田納西州原定12月3日對殺人犯沙頓（Gary Wayne Sutton）執行死刑。
李比爾補充，他要求針對女囚派克（Christa Pike）的死刑執行失敗一事，展開「全面且由第三方進行的審查」。
美國最高法院昨天裁定，田納西州得以執行州內200年來首場女性死刑，但媒體見證者透露，30年前殺害同學的派克在注射死刑過程中疑傳異常，當局最終未能完成處決。
田納西州政府在提交法院的文件中表示，派克已被送往醫院接受治療。
這是田納西州數月內第2次執行死刑失敗。今年5月，該州醫護人員無法找到適合注射的靜脈，因此中止對死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers）進行注射死刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。