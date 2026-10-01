注射死刑接連失敗 美國田納西州暫停今年其餘死刑執行

美國媒體報導，田納西州以致命藥物注射方式執行一名女囚的死刑未成功後，州長李比爾宣布，該州將暫停今年稍晚原定執行的另一項死刑。

美媒「田納西人報」（The Tennessean）與NewsNation報導，李比爾（Bill Lee）透過聲明指出：「今年排定的其餘死刑將不會執行。」

法新社表示，田納西州原定12月3日對殺人犯沙頓（Gary Wayne Sutton）執行死刑。

李比爾補充，他要求針對女囚派克（Christa Pike）的死刑執行失敗一事，展開「全面且由第三方進行的審查」。

美國最高法院昨天裁定，田納西州得以執行州內200年來首場女性死刑，但媒體見證者透露，30年前殺害同學的派克在注射死刑過程中疑傳異常，當局最終未能完成處決。

田納西州政府在提交法院的文件中表示，派克已被送往醫院接受治療。

這是田納西州數月內第2次執行死刑失敗。今年5月，該州醫護人員無法找到適合注射的靜脈，因此中止對死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers）進行注射死刑。