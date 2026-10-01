康乃爾「7人性侵案」一涉案者母親是美公共安全局長？ 網傳曾幫兒脫身

美國康乃爾大學（Cornell University）Chi Phi兄弟會涉嫌性侵案持續延燒，一名女學生指控自己2024年在兄弟會住所遭下藥後，遭多名男子性侵，近期並對康乃爾大學、Chi Phi相關組織及7名男子提起民事訴訟。隨著案件受到關注，涉案者的身分背景也陸續被網友挖出，其中史考特・克雷茲施馬爾（Scott Kretzschmar）的家庭背景成為網友討論的焦點之一。

近期X流傳一則貼文，聲稱史考特的母親曾替兒子擺平麻煩，甚至幫他取得警察工作。不過，目前公開資訊顯示，史考特本人並非警察；而被部分網友誤認與其警職身分有關的人，據報是其哥哥馬克斯・克雷茲施馬爾（Max Kretzschmar）。

而詭異的是，該部門的臉書曾於4年前公開貼文指出莎曼珊接任該部門局長一職，但如今貼文已遭刪除。

根據弗雷澤市政府官網的公共安全部門資料，史考特的母親莎曼珊・克雷茨施馬爾（Samantha Kretzschmar）確為密西根州弗雷澤市的公共安全局長（Director of Public Safety）。她自2022年起接任該職，負責該市警察及消防等公共安全事務。

該性侵案重啟調查 檢擬提交「大陪審團」審查

負責承辦該案的湯普金斯郡地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）表示，檢方將重新審查2024年發生的案件，評估是否有足以提出刑事指控的新證據，目標是在原告Jane Doe配合下，將案件提交湯普金斯郡大陪審團審查。

范豪頓指出，近期民事訴訟提出的指控內容，與女子2024年向警方提供的證詞存在重大差異，因此檢方希望確認是否出現當時尚未掌握的新資訊。范豪頓也坦言，檢方2024年並未對案件進行獨立調查，當時主要依賴康乃爾大學校警的調查結果。

另一方面，女子委任律師吉夫拉（Thomas P. Giuffra）則質疑當時偵辦程序，認為校警缺乏處理性侵倖存者案件所需的專業訓練，且從未有適當的專業人員進一步聯繫當事人。

目前檢方尚未宣布是否正式提出刑事指控，案件仍處於重新調查及評估階段；康乃爾大學則表示，校方辦公室及學生行為與社區標準辦公室已依校方政策，針對相關指控進行調查與檢視。