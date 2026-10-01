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康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

聯合新聞網／ 綜合報導
Chi Phi兄弟會外觀。法新社
Chi Phi兄弟會外觀。法新社

美國常春藤聯盟名校康乃爾大學，2024年時驚傳「7惡狼下藥輪流性侵案」，近日檢方將重啟調查。康乃爾大學荒謬性侵案重新遭外界檢視，X平台上更瘋傳其中一名施暴者的背景資料，不僅公開長相、姓名，更直接寫出這名惡狼是南韓已故前總理李洪九的孫子。

一名曾就讀康乃爾大學的20歲女學生控訴，2024年10月在校內「Chi Phi兄弟會」派對上遭下藥性侵。在她近期提出的民事訴訟中，除控告該兄弟會7名男學生涉案，亦指控校方縱容加害人、未依規懲處。

事件引爆輿論後，紐約州中部檢察官表示將重啟調查；針對遭控縱容加害者，康乃爾大學發表聲明，校方對性暴力指控「極為重視」，其民權辦公室以及學生行為與社區標準辦公室「已根據大學政策針對指控進行調查和檢視」，且已無限期暫停Chi Phi兄弟會在校園內的活動資格。

康乃爾大學荒謬性侵案重新引起大眾關注，X平台上更瘋傳7惡狼其中1人是南韓已故前總理李洪九的孫子。該篇貼文不僅列出男學生父母的姓名、工作，甚至截取韓媒報導李洪九告別式的畫面，只見疑似涉案男學生也在現場。文末，爆料者更痛批這家人是南韓頂級的特權菁英階級，直呼「太瘋狂了」。

不過，目前並沒有公開資料能證實爆料者指出的男學生是李洪九孫子。李洪九今年5月5日以92歲高齡去世，根據當時韓媒刊出的訃告，列出遺孀朴韓玉、兒子EIG亞洲代表李賢宇、女兒李素英及李敏英、媳婦黃智英和女婿李康浩等家屬，雖然兒子、媳婦名字和爆料者提供的資料吻合，但訃告沒有公開孫輩姓名。

性侵 大學 南韓 美國 X 金孫 總理

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