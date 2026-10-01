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美政府聊天機器人「打臉」川普 隔日拒答部分政治問題

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國政府推出全新官方人工智慧（AI）聊天機器人，這款機器人上線後，便因數度「打臉」川普爭議性言論引發熱議。（路透） 路透
美國政府推出全新官方人工智慧（AI）聊天機器人，這款機器人上線後，便因數度「打臉」川普爭議性言論引發熱議。（路透） 路透

美國政府推出全新官方人工智慧（AI）聊天機器人，這款機器人上線後，便因數度「打臉」川普爭議性言論引發熱議。然而僅隔一天，該聊天機器人便停止回應部分政治問題。

法新社報導，川普政府推出名為America.gov的AI聊天機器人，目的在於簡化大眾獲取政府資訊與聯邦服務的管道。

這款聊天機器人反駁川普在一些爭議性議題上的說法，包括川普主張自己贏得2020年總統大選；此外，在美國國會大廈2021年1月6日遇襲事件上，該機器人也給出與川普說法不同的資訊。

美洲數位民主研究所（Digital Democracy Institute ofthe Americas）表示：「America.gov在上線首日便依據事實與官方文件，反駁政府大力宣傳一些關於移民和選舉的錯誤敘述及政治論調。」

America.gov昨天被問及2020年總統大選是否存在大規模選舉舞弊時回答說：「2020年大選後，聯邦政府的官方評估並未發現足以改變選舉結果的大規模舞弊行為。」

民主黨國會議員迅速在社群平台發文，並附上聊天機器人回答問題的截圖。

民主黨籍聯邦參議員希夫（Adam Schiff）寫道：「終於，川普政府裡有人給出了直接的答案。」截圖畫面顯示，聊天機器人陳述美國前總統拜登（JoeBiden）贏得2020年總統大選。

然而，今天詢問相同問題時，America.gov改變了說法，稱不提供針對過去選舉的政治評論或分析。

目前尚不清楚川普政府是否調整了聊天機器人的設定，以阻止其駁斥總統的主張。

白宮官員在給法新社的聲明中表示，「America.gov將持續更新，為美國民眾提供最準確、最可靠的聯邦資訊和資源」，但未提供進一步說明。

不過，這款聊天機器人今天仍反駁川普其他具爭議的說法。

當被問及美國是否在拜登任內經歷「史上最嚴重的通貨膨脹」，America.gov表示不同意，並指「美國勞工統計局（BLS）的城市消費者物價指數（CPI-U）並未顯示，美國在2021年至2025年間出現史上最高通膨」。

在America.gov上線之際，全球網路安全事件頻傳，引發外界憂心失控AI帶來的風險，部分科技業高層更呼籲放緩AI發展腳步，以確保安全。

川普駁斥這些疑慮，稱這是企圖破壞美國經濟成長、阻礙美國與中國競爭的陰謀。

聊天機器人 川普 人工智慧

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