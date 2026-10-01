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美田納西州200年首場女性死刑 行刑疑出包未完成

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
媒體見證人講述在田納西州納什維爾，克里斯塔·派克（Christa Pike）的死刑執行被叫停前的情形。 美聯社
媒體見證人講述在田納西州納什維爾，克里斯塔·派克（Christa Pike）的死刑執行被叫停前的情形。 美聯社

美國最高法院今天裁定，田納西州得以執行州內200年來首場女性死刑，但媒體見證者透露，30年前殘忍殺害同學的女囚派克在注射死刑過程中疑傳異常，當局最終未能完成處決。

50歲的派克（Christa Pike）原定今天上午伏法，但在最後一刻因法律攻防延宕數小時，隨後最高法院裁定撤銷暫緩令，田納西州官員隨即於晚間展開執行程序。

美聯社報導，執法人員疑似為派克注射了2劑藥物戊巴比妥（pentobarbital），到了晚間7時46分，監獄人員拉上媒體見證室的帷幕，3分鐘後再度拉開，現場卻仍可清楚聽見派克發出巨大鼾聲；帷幕晚間8時6分再度拉上，派克的鼾聲仍大作，直到晚間8時53分左右麥克風被切斷為止。

隨後廣播通知將媒體見證人員帶離現場，現場可見救護車輛多次進出監獄。田納西州懲教所發言人卡特（Dorinda Carter）向現場媒體見證人員表示，她無法立即說明當時發生的狀況。

派克的律師團今天深夜向美國最高法院遞交緊急動議，要求立即終止並暫緩執行死刑，主張派克正承受「不必要的痛苦」，已侵犯她依法免受殘酷且異常刑罰的權利，要求立即終止執行並展開急救。

這是田納西州今年第2度無法完成死刑執行。今年5月，被判定於1994年綁架並殺害3人的死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers），因行刑人員嘗試建立靜脈注射管路以施打藥物，耗時逾1小時仍宣告失敗，當局最終不得不喊卡。

● 胸口刻撒旦符號 凶殘虐殺震驚全美

綜合法新社與路透社報導，這起事件發生於1995年1月，當時年僅18歲的派克與17歲男友以及另一名同夥，將他們在諾克斯市（Knoxville）職訓中心就業團（Job Corps）的19歲同學斯勒莫（Colleen Slemmer）誘騙至林地，加以凌虐殺害，甚至在被害人胸口刻下常被視為撒旦象徵的五角星圖案，並取走她一塊頭骨作為「紀念品」，案發當時曾引發媒體大幅報導。

法庭審訊證詞顯示，派克當時將斯勒莫視為爭奪男友希普（Tadaryl Shipp）的情敵，派克與希普均被判一級謀殺罪，派克遭判處死刑，希普則獲判可假釋的終身監禁。

案發當時年僅18歲、在現場把風的同案被告皮特森（Shadolla Peterson），因轉任檢方污點證人作證而獲得緩刑。

根據田納西州懲教所資料，派克目前是州內唯一的女性死囚，她2001年8月還因攻擊另一名獄友，被判一級謀殺未遂罪名成立。

現年50歲的派克日前提出厚達226頁的特赦請願書，希望將死刑減為不得假釋的無期徒刑。派克的律師記錄她童年遭受的創傷與性侵經歷，但9月28日遭田納西州州長李比爾（Bill Lee）駁回。

她也將成為美國現代死刑史上，田納西州唯一一名因青少年時期犯下罪行，而遭處決的死囚。

● 行刑前1小時叫停 最高法院逆轉放行

然而，就在今天上午，派克原定伏法前的1小時，聯邦第6巡迴上訴法院合議庭以2比1投票裁定暫緩執行，以爭取時間衡量派克的訴求，也就是她童年遭受性侵的證據，在當初量刑時並未獲得充分審酌。

田納西州檢察總長辦公室隨即向最高法院請求撤銷這項暫緩令，最高法院今天以保守派為主的6比3票數作出裁定，支持田納西州按計畫執行死刑。

非營利組織「死刑資訊中心」（Death PenaltyInformation Center）執行長馬赫（Robin Maher）表示，死刑執行令於午夜到期，若州方未能在期限內完成處決，依法須向田納西州最高法院重新申請執行令。

斯勒莫的母親馬蒂內茲（May Martinez）先前已公開表態支持執行死刑。

在美國，對女性受刑人執行死刑極為罕見。根據死刑資訊中心資料，自美國最高法院1976年允許恢復死刑制度以來，全美被處決的1683人中，女性僅18人。

田納西州納許維爾，謀殺案受害者科琳·斯萊默（Colleen Slemmer）的母親梅·馬丁內斯（May Martinez，左）走出里弗本德（Riverbend）最高安全級別監獄。此前，原定對克里斯塔·派克（Christa Pike）執行的死刑已被暫緩。 美聯社
田納西州納許維爾，謀殺案受害者科琳·斯萊默（Colleen Slemmer）的母親梅·馬丁內斯（May Martinez，左）走出里弗本德（Riverbend）最高安全級別監獄。此前，原定對克里斯塔·派克（Christa Pike）執行的死刑已被暫緩。 美聯社

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