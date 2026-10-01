美國進行「地下爆炸實驗」 提升核爆偵測能力

美國國家核子安全局（NNSA）今天進行「地下、非核化學高爆炸藥實驗」。美國能源部表示，這項實驗旨在提升美國偵測低當量核爆炸能力。

路透社報導，這項實驗著重於提升美國偵測「去耦」爆炸的能力。華府指稱，中國曾於2020年6月進行這類測試，以降低地震監測的有效性。

美國今年稍早指控北京曾於2020年進行秘密核試驗，同時呼籲簽署一項範圍更廣的新版軍備控制條約。

中國當時表示，美方的指控「完全毫無根據」，並企圖「為恢復」美國核試驗「捏造藉口」。

美國能源部今天在聲明中表示，國家核子安全局已在內華達國家安全基地第12區的P隧道內，利用化學高爆炸藥與放射性追蹤劑成功完成這項實驗。

聲明補充指出，實驗所收集的資料將用於驗證科學模型，並優化對美國核爆偵測工作至關重要的演算法。