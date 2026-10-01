赫格塞斯提美軍轉型6倡議 聚焦無人機延攬科技領袖

美國戰爭部長赫格塞斯今天發表的演說，內容遠遠超出原本預期的大幅削減將領人數，還為他所設想未來戰爭所需的軍隊擘劃全新藍圖，將高度倚重無人機蜂群、軍中牧師，並廣納馬斯克等科技領袖的意見。

「財經內幕」（Business Insider）報導，在匡提科陸戰隊基地（Marine Corps Base Quantico）向基層官兵發表演說時，赫格塞斯（Pete Hegseth）提出6大倡議，目的在大幅改變美軍研發武器、保護國內基礎設施、在國內部署兵力以及培養特定宗教與愛國主義理念的方式。一年前，赫格塞斯曾召集800名將領到同個地點，針對體能與文化發表演說。

● 五角大廈將成立自主作戰司令部

首先，五角大廈將成立一個全新的4星級司令部，專門負責自主作戰與機器人戰爭。赫格塞斯表示，新的自主作戰司令部（Autonomous Warfare Command,AUTOWARCOM）將擁有「類似軍種的權限」，將在未來幾個月透過「阿金庫爾計畫」（ProjectAgincourt）組建起來。他沒有具體說明這些權限將包含哪些內容，而是強調這個司令部的核心任務。

他說：「烏克蘭帶給大家的教訓是，並不是某種類型的無人機就能贏得戰爭，而是需要一套專為特定目的打造的系統，以最大限度提升適應能力。」他指出烏克蘭戰場催生出致命的創新；在那裡，廉價且致命的無人機已與昂貴的常規武器並列，成為一種新型戰爭武器。

赫格塞斯向聽眾表示，五角大廈需要更多這兩類裝備，既需要更多高端武器，也需要大量更廉價、可消耗的自主系統，藉此壓倒對手。

赫格塞斯說：「我們需要雷霆一擊」。他指的是昂貴的傳統武器。他說：「我們也需要綿綿不絕的風雨，也就是大量無人機與其他可消耗的自主系統，從而扭轉成本效益比，並在戰場上對對手施加持續不斷的壓力。」

● 阿金庫爾計畫：加速自主系統的部署與採購

阿金庫爾計畫目的在透過促成商業開發商與現役部隊的合作，並將決策權下放給更靠近前線的單位，來加速自主系統的部署與採購，同時在自主作戰領域創設全新的軍事職涯類別。

赫格塞斯說：「我們需要為新一代的自主作戰人員建立制度性知識與職涯發展路徑。」

他說：「今日，透過自主作戰司令部，我們將（系統整合型）機器人與自主系統的時代制度化並全面加速發展，這一切都是為了取得勝利。」

● 子午線計畫：馬斯克等人領袖領軍 布局未來戰爭

隨著五角大廈自我轉型，以更快速採用已在改變戰爭型態的技術，赫格塞斯希望外部團體與商業領袖能協助軍方預測未來將出現的發展。

第2個倡議是「子午線計畫」（Project Meridian），將召集政府官員、學者與民間企業領袖，共同研究可能形塑數十年後衝突型態的技術與潛在未來戰場。這項工作將由五角大廈技術長麥可（Emil Michael）監督，並由特斯拉（Tesla）兼美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）、安杜里爾（Anduril）共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）和前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）領導。馬斯克也曾負責監督川普總統先前成立的政府效率部（Department of Government Efficiency）。

赫格塞斯表示，這3人將「以創新的眼光展望未來，找出我們必須征服的領域，以及我們必須掌握的能力」，並在緊湊的時間表下工作，以在120天內提交第一份研究結果。赫格塞斯說：「他們的工作將聚焦於發掘、研發與部署我們子孫在他們有生之年所需的武器與系統，且不受任何創意上的限制或約束」。

● 美國保壘：將供應鏈移回美國 確保遇襲時不中斷

第3項新倡議稱為「美國堡壘」（FortressAmerica），將聚焦於未來戰爭的軍事韌性，確保軍事設施與供應鏈能承受重大攻擊或全球性的中斷。赫格塞斯表示，透過這項倡議，美國每一座主要軍事設施最終都將能自行發電，不再完全依賴當地電網，如此一來，即使遭遇網路攻擊或其他電網故障，這些基地還能維持運作。

這個倡議也將尋求將關鍵的國防供應鏈移回美國，包括稀土、特殊金屬、半導體與推進劑。

赫格塞斯說：「如果全球供應鏈斷裂，而在真正的戰爭中，供應鏈勢必會中斷。無論如何，美國仍會繼續戰鬥。」

● 其餘倡議：建新設施、培訓軍官、支援軍中牧師

赫格塞斯的其餘指令還包括：舉辦一場全國性大型競賽，以興建他所稱美國數十年來首座主要的新軍事設施；在大專院校推動符合川普政府價值觀的新計畫，以擴大軍官培育；以及成立直接向部長彙報的新宗教事務辦公室（Office of Religious Affairs），以支援全軍的牧師與宗教活動。

稍早曾與數百名官兵一同鍛鍊的赫格塞斯說：「我們將精神健康置於與身體健康同等重要的位置。」他說：「我們的部門，你可以這麼說，正穿戴上帝的全副軍裝，因為當我們進行實際的戰爭時，我們都知道真正的戰鬥是在精神層面。上帝是良善的，邪惡則不是。美國軍隊必須了解這其中的差別。」