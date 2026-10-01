快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

赫格塞斯提美軍轉型6倡議 聚焦無人機延攬科技領袖

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯發表演說。 法新社
美國戰爭部長赫格塞斯發表演說。 法新社

美國戰爭部長赫格塞斯今天發表的演說，內容遠遠超出原本預期的大幅削減將領人數，還為他所設想未來戰爭所需的軍隊擘劃全新藍圖，將高度倚重無人機蜂群、軍中牧師，並廣納馬斯克等科技領袖的意見。

「財經內幕」（Business Insider）報導，在匡提科陸戰隊基地（Marine Corps Base Quantico）向基層官兵發表演說時，赫格塞斯（Pete Hegseth）提出6大倡議，目的在大幅改變美軍研發武器、保護國內基礎設施、在國內部署兵力以及培養特定宗教與愛國主義理念的方式。一年前，赫格塞斯曾召集800名將領到同個地點，針對體能與文化發表演說。

● 五角大廈將成立自主作戰司令部

首先，五角大廈將成立一個全新的4星級司令部，專門負責自主作戰與機器人戰爭。赫格塞斯表示，新的自主作戰司令部（Autonomous Warfare Command,AUTOWARCOM）將擁有「類似軍種的權限」，將在未來幾個月透過「阿金庫爾計畫」（ProjectAgincourt）組建起來。他沒有具體說明這些權限將包含哪些內容，而是強調這個司令部的核心任務。

他說：「烏克蘭帶給大家的教訓是，並不是某種類型的無人機就能贏得戰爭，而是需要一套專為特定目的打造的系統，以最大限度提升適應能力。」他指出烏克蘭戰場催生出致命的創新；在那裡，廉價且致命的無人機已與昂貴的常規武器並列，成為一種新型戰爭武器。

赫格塞斯向聽眾表示，五角大廈需要更多這兩類裝備，既需要更多高端武器，也需要大量更廉價、可消耗的自主系統，藉此壓倒對手。

赫格塞斯說：「我們需要雷霆一擊」。他指的是昂貴的傳統武器。他說：「我們也需要綿綿不絕的風雨，也就是大量無人機與其他可消耗的自主系統，從而扭轉成本效益比，並在戰場上對對手施加持續不斷的壓力。」

● 阿金庫爾計畫：加速自主系統的部署與採購

阿金庫爾計畫目的在透過促成商業開發商與現役部隊的合作，並將決策權下放給更靠近前線的單位，來加速自主系統的部署與採購，同時在自主作戰領域創設全新的軍事職涯類別。

赫格塞斯說：「我們需要為新一代的自主作戰人員建立制度性知識與職涯發展路徑。」

他說：「今日，透過自主作戰司令部，我們將（系統整合型）機器人與自主系統的時代制度化並全面加速發展，這一切都是為了取得勝利。」

● 子午線計畫：馬斯克等人領袖領軍　布局未來戰爭

隨著五角大廈自我轉型，以更快速採用已在改變戰爭型態的技術，赫格塞斯希望外部團體與商業領袖能協助軍方預測未來將出現的發展。

第2個倡議是「子午線計畫」（Project Meridian），將召集政府官員、學者與民間企業領袖，共同研究可能形塑數十年後衝突型態的技術與潛在未來戰場。這項工作將由五角大廈技術長麥可（Emil Michael）監督，並由特斯拉（Tesla）兼美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）、安杜里爾（Anduril）共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）和前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）領導。馬斯克也曾負責監督川普總統先前成立的政府效率部（Department of Government Efficiency）。

赫格塞斯表示，這3人將「以創新的眼光展望未來，找出我們必須征服的領域，以及我們必須掌握的能力」，並在緊湊的時間表下工作，以在120天內提交第一份研究結果。赫格塞斯說：「他們的工作將聚焦於發掘、研發與部署我們子孫在他們有生之年所需的武器與系統，且不受任何創意上的限制或約束」。

● 美國保壘：將供應鏈移回美國　確保遇襲時不中斷

第3項新倡議稱為「美國堡壘」（FortressAmerica），將聚焦於未來戰爭的軍事韌性，確保軍事設施與供應鏈能承受重大攻擊或全球性的中斷。赫格塞斯表示，透過這項倡議，美國每一座主要軍事設施最終都將能自行發電，不再完全依賴當地電網，如此一來，即使遭遇網路攻擊或其他電網故障，這些基地還能維持運作。

這個倡議也將尋求將關鍵的國防供應鏈移回美國，包括稀土、特殊金屬、半導體與推進劑。

赫格塞斯說：「如果全球供應鏈斷裂，而在真正的戰爭中，供應鏈勢必會中斷。無論如何，美國仍會繼續戰鬥。」

● 其餘倡議：建新設施、培訓軍官、支援軍中牧師

赫格塞斯的其餘指令還包括：舉辦一場全國性大型競賽，以興建他所稱美國數十年來首座主要的新軍事設施；在大專院校推動符合川普政府價值觀的新計畫，以擴大軍官培育；以及成立直接向部長彙報的新宗教事務辦公室（Office of Religious Affairs），以支援全軍的牧師與宗教活動。

稍早曾與數百名官兵一同鍛鍊的赫格塞斯說：「我們將精神健康置於與身體健康同等重要的位置。」他說：「我們的部門，你可以這麼說，正穿戴上帝的全副軍裝，因為當我們進行實際的戰爭時，我們都知道真正的戰鬥是在精神層面。上帝是良善的，邪惡則不是。美國軍隊必須了解這其中的差別。」

無人機 美軍 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

意識形態小丑出局！赫塞斯砍美軍20%將領 成立新司令部管無人機

追究責任！赫格塞斯大砍美軍將領20% 稱「早就該這麼做」

美戰爭部長擬砍將官職位20% 明年1月前完成

赫塞斯繼續砍20%將官職位 「少一些將軍，多一些士兵」

相關新聞

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

意識形態小丑出局！赫塞斯砍美軍20%將領 成立新司令部管無人機

美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地，向數百名軍官與士兵發表「軍力現況」（State of the Force）演說。不同於去年面對800多名將領，今年台下主要是較低階軍官與士兵。赫塞斯整場語氣強硬，開場不久便將矛頭指向媒體。

川普讚白宮AI協議如憲法 文件拼錯「美國」掀熱議

美國總統川普日前攜手科技巨頭簽署被譽為「AI憲法」的新協議，不料眼尖網友發現川普簽名下方的「美國」英文拼錯，在網路引發瘋...

川普一次公布3大美韓能源案 韓媒揭：阿拉斯加LNG根本還沒敲定

美國總統川普9月30日在真實社群發文表示，他在紐約與南韓總統李在明會面，雙方同意啟動2000億美元對美新投資。川普說，這些投資將在兩人2025年達成的3500億美元美韓戰略貿易與投資協議架構下推進，在全美擴大能源與電力建設。

赫格塞斯提美軍轉型6倡議 聚焦無人機延攬科技領袖

美國戰爭部長赫格塞斯今天發表的演說，內容遠遠超出原本預期的大幅削減將領人數，還為他所設想未來戰爭所需的軍隊擘劃全新藍圖，...

追究責任！赫格塞斯大砍美軍將領20% 稱「早就該這麼做」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天宣布，美軍將軍及海軍上將人數已削減20%，強調這項整頓是在強化「追究...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。