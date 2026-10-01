意識形態小丑出局！赫塞斯砍美軍20%將領 成立新司令部管無人機

美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地，向數百名軍官與士兵發表「軍力現況」（State of the Force）演說。不同於去年面對800多名將領，今年台下主要是較低階軍官與士兵。赫塞斯整場語氣強硬，開場不久便將矛頭指向媒體。

華爾街日報報導，數百名出席者當天上午曾在五角大廈外與赫塞斯一起運動，並收到彙集他過去演說的《戰爭部野戰手冊》（The War Department Field Manual）。總統川普在序言中對部隊表示：「身為你們的三軍統帥，我不會要求你們去打愚蠢的戰爭。」

赫塞斯指控媒體犯下「叛國」行為，否認美軍彈藥短缺的報導，並指責記者把美軍基地位置洩露給「敵人」。他也表示，已取消「愚蠢的PowerPoint訓練」、「變裝皇后表演」、多元配額、性別代名詞及「身分認同月」。

赫塞斯並重申2025年的說法：「不要胖子、不要跨性別者、不要大鬍子、不要怪人、不要懦夫、不要激進分子。只要戰士。」他接著說：「意識形態小丑出局了，愛國牛仔上場了，而且還加上睪固酮檢測。」赫塞斯最近已下令，30歲以上男性軍人每年接受睪固酮不足篩檢。

赫塞斯表示，預定2027年10月開始運作、由四星上將掌管的「自主戰爭司令部」（Autonomous Warfare Command，AutoWarCom），將加速機器人與自主系統發展，並採購新的無人機與機器人，推動他所稱「現代軍事史上和平時期最快速的轉型」。

另一項「美國堡壘」（Fortress America）計畫，則將讓每座美軍基地擁有獨立於全國電網的電力供應，以降低電網遭破壞或網路攻擊時對基地供電的影響。

此外，赫塞斯計畫全面削減20%將領職位，幅度是2025年削減軍方高階軍官人數10%的兩倍。他說：「媒體把這稱作清洗。我稱之為問責，而且早就該這麼做了，坦白說，這只是最低限度。」