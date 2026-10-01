川普讚白宮AI協議如憲法 文件拼錯「美國」掀熱議

美國總統川普日前攜手科技巨頭簽署被譽為「AI憲法」的新協議，不料眼尖網友發現川普簽名下方的「美國」英文拼錯，在網路引發瘋傳，意外成為各界關注焦點。

綜合法新社與「今日美國報」（USA Today）報導，這份「白宮超級智慧協議」（White House Accordon Super Intelligence）全文不到400字，僅列出4項實質重點，要求企業在網路安全、生物安全與化學威脅等領域落實「強健的內部控制」，確保旗下AI不會以「非預期方式」入侵其他系統。

川普與多名頂尖科技業高層9月29日在白宮簽署完畢後，隔天便發布至白宮官方社群媒體帳號，眼尖網友立刻發現在總統簽名下方處，文件中的「美國」（United States）字樣誤拼成了Unites States，在網路上掀起熱議。

網友及政治人物毫不留情地嘲諷這項錯誤，其中也包括有意投入2028年總統大選的民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）。

川普簽名下方的「美國」英文拼錯，在網路引發瘋傳，意外成為各界關注焦點。圖／取自X(@RapidResponse47)

目前並不清楚為何會發生這類錯誤，也不確定這份文件是否將原樣登載於「聯邦公報」（FederalRegister）上。

白宮尚未立即回應「今日美國報」的置評請求。

此外，業餘筆跡分析愛好者更是大肆調侃這群億萬富豪形形色色的簽名風格，其中OpenAI的布羅克曼（Greg Brockman）宛如孩童塗鴉的小寫英文縮寫簽名，更成了眾矢之的。

「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）記者魏普林（Alex Weprin）在社群平台X發文寫道：「（輝達）黃仁勳的簽名棒極了…布羅克曼得再加把勁。」

曾任川普AI政策顧問的創投業者塞克斯（DavidSacks）則在X上發文，將這場聚會譽為「超級智慧版的布列登森林會議」（the Bretton Woods of SuperIntelligence），比擬為1944年全球44國為商討二戰後全球經濟合作而召開的歷史性峰會。