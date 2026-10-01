川普一次公布3大美韓能源案 韓媒揭：阿拉斯加LNG根本還沒敲定

美國總統川普9月30日在真實社群發文表示，他在紐約與南韓總統李在明會面，雙方同意啟動2000億美元對美新投資。川普說，這些投資將在兩人2025年達成的3500億美元美韓戰略貿易與投資協議架構下推進，在全美擴大能源與電力建設。

川普表示，南韓的投資承諾正轉化為大型建設計畫，將創造數以萬計的美國就業機會。這些大型能源計畫也將增加美國發電能力，帶動建設與製造業。

川普首先宣布，美韓將推進1200億美元核能計畫，在美國興建8座大型核子反應爐，包括6座西屋AP1000反應爐及2座韓國APR-1400反應爐，以增加基載電力並提升能源安全。

其次，美韓已同意共同推動500億美元阿拉斯加液化天然氣計畫，開發當地資源、興建新的天然氣基礎設施，並由美國勞工參與建設。川普稱，這項計畫將為阿拉斯加帶來重大改變。

第三，川普宣布在德州恩西納爾（Encinal）推動一項220億美元、規模6.4吉瓦的天然氣發電計畫，增加德州可靠的發電能力。

不過，韓聯社韓文版報導指出，南韓以商業合理性為由，將阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發案列為「投資檢討」項目，但川普如今明確表示，南韓將投資逾500億美元，使這項計畫成為今後韓美投資協商的重要變數之一。

根據報導，阿拉斯加LNG計畫需要龐大初期投資，獲利前景也存在疑慮，多年來商業可行性一直受到質疑，包括艾克森美孚（ExxonMobil）在內的美國大型能源企業，也曾因投資回收風險等因素退出。南韓政府至今也未同意參與這項計畫。

韓美目前正就上限2000億美元的對美投資進行協商。相較於已推進的德州恩西納爾（Encinal）天然氣複循環發電案，阿拉斯加LNG案仍屬韓方後續檢討項目，甚至尚未明列預估總經費。川普如今以確定語氣宣布南韓將參與並投資逾500億美元，使南韓政府面臨更大壓力，必須決定是否加入這項被視為高風險的計畫。

韓聯社另指出，距11月美國期中選舉只剩一個多月，阿拉斯加州被視為共和黨能否守住聯邦參議院過半席次的重要戰場，川普政府近期也對當地投入相當多政治資源。有分析認為，川普此次公布南韓對美投資計畫，也具有為尋求連任的阿拉斯加州共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）助陣的政治意涵。