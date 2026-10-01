追究責任！赫格塞斯大砍美軍將領20% 稱「早就該這麼做」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天宣布，美軍將軍及海軍上將人數已削減20%，強調這項整頓是在強化「追究責任」、精簡高層編制，並讓軍隊重新聚焦作戰能力。

法新社報導，赫格塞斯指出，這些裁減主要是針對那些不支持他改革方向的軍官。他希望確保軍方將重點放在作戰能力，而不是前幾屆政府所推行的「覺醒」（woke）政策。他並將這些裁減舉措形容為一項「成就」。

赫格塞斯在維吉尼亞州匡提科（Quantico）軍事基地向部隊發表談話時表示：「數據統計人員告訴我們，我們已經裁掉全軍10%的將軍和海軍上將。此外，我們也進一步將將官職缺總數削減10%。」

他接著說：「所以，整體而言是削減20%。媒體稱之為清洗（purge），我稱為追究責任，且早就該這麼做了。」

這場對匡提科軍事基地初級軍官及士兵發表的演說，距離赫格塞斯去年向高階軍官發表類似談話正好一年。當時他表示，美軍規模過於臃腫，過度關注左派的「覺醒」理念，因此需要大幅整頓。

赫格塞斯今天表示，那些對他先前演說「作出正面回應」的高階軍官，如今「正領導重新聚焦、獲得新授權且更有紀律的部隊編制」，而那些沒有作出正面回應的人，「已經不再在這裡工作了」。

他說，「我們不再是覺醒部門，也不再是軟弱部門」，「簡單來說就是，不要肥胖者、不要跨性別者、不要留鬍子的人、不要怪人、不要懦夫、不要激進分子。只有戰士，只有強悍、隨時做好準備、堅定投入的部隊」。

赫格塞斯2025年5月下令大幅削減美軍編制，包括將軍與海軍上將總人數削減10%，以及將最高階的四星將官人數削減20%。

截至當月底，美軍現役將軍及海軍上將共有831人。然而，根據戰爭部截至2026年7月底的數據，即目前最新可取得的數據顯示，高階軍官人數實際上反而更多，總數達851人。

當被問及這20%的裁減是否已經完成，或是仍在進行時，戰爭部指出，「除了部長說法外，我們沒有其他資訊可以提供」。

在2025年1月的部長提名確認聽證會上，赫格塞斯表示，戰爭部的官僚體系高層過於龐大，需要進行裁減。

當時他說：「我的工作將是與我們聘用的人員以及政府內部人員合作，找出哪些地方可以削減『肥肉』，讓這些資源能夠用於提升殺傷力。」

自川普去年初重新執政以來，他已主導一系列高階軍事人事清洗，其中包括參謀首長聯席會議主席布朗（Charles "CQ" Brown）。川普2025年2月將其免職，但未說明原因。

其他被迫離職的高階軍官，包括美國陸軍、海軍及海岸防衛隊首長、曾領導國家安全局（NSA）的將軍、美國空軍副參謀長、派駐北約的一名海軍上將，以及三名高階軍事法律官員。

美國空軍參謀長也在四年任期開始兩年後宣布退休，但未說明原因；美國南方司令部司令則在任職一年後退休。

赫格塞斯一直堅稱，總統只是在選擇自己希望領導軍隊的人選。然而，民主黨國會議員對此表示擔憂，認為這可能導致一向保持政治中立的美軍遭到政治化。