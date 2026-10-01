美調查：麻省270神職人員性侵近千名兒童 大部分發生在2002年前

ＣＮＮ報導，人工智慧（ＡＩ）企業接連警告先進模型可能對人類構成災難性甚至生存威脅，美國總統川普仍決定不為ＡＩ發展踩煞車，把控制風險重任交給科技巨頭自律。這場豪賭若押對，美國可避免監管拖慢創新，在與中國大陸的ＡＩ競爭中搶得優勢；但若押錯，川普面臨的恐怕不只是選民反彈與政治責任，甚至可能賠上全人類命運。

2026-10-01 00:00