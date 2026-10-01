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美調查：麻省270神職人員性侵近千名兒童 大部分發生在2002年前
美國麻省總檢察長坎貝爾（Andrea Joy Campbell）9月30日發表調查報告，指該州三個天主教教區逾270名神職人員在數十年間性侵近1,000名兒童。
報告涵蓋福爾里弗（Fall River）、斯普林菲爾德（Springfield）及伍斯特（Worcester）教區，大部份性侵發生在2002年前。
坎貝爾稱，教區長期知悉兒童遭神職人員侵害，卻「往往保護教會聲譽而非保護兒童」。
坎貝爾本身是兒童虐待受害者。她指每個數字背後都是一名安全受侵犯的兒童、一個永遠改變的家庭，以及背負創傷多年的倖存者。2019年時任總檢察長、現任州長希利（Maura Healey）展開刑事調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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