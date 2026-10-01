今晨國際頭條一次看／杜拜航空班機副駕疑圖墜機 遭乘客制伏

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

科技執行長私下追問阿莫戴 為何頻向AI風險示警

Tech CEOs Privately Questioned Amodei for Sounding AI Alarm Bells

摘要

多家AI企業領袖週二同意簽署模型安全原則，並與川普公開呈現產業團結；但知情人士稱，輝達執行長黃仁勳等人私下質疑Anthropic執行長阿莫戴，為何對AI能力與風險發出如此強烈警告。阿莫戴則稱，不應向公眾淡化風險。

為何重要

AI業界對風險尺度仍未形成共識，攸關自律安全原則能否落地，也會影響華府後續監管討論。

華盛頓郵報

赴以班機副機師刺傷機長 內唐亞胡稱疑企圖墜機

Pilot on Tel Aviv-bound flight tried to crash plane after cockpit stabbing, Netanyahu says

摘要

杜拜航空1073班機載約180人由杜拜飛往特拉維夫途中，副機師刺傷機長後，以色列總理內唐亞胡稱副機師顯然曾企圖讓客機墜毀。班機不到兩分鐘自3.4萬呎降至約1.7萬呎，乘客與機組員闖入駕駛艙制伏對方，最後迫降沙烏地阿拉伯；犯案動機仍待調查。

為何重要

駕駛艙內部攻擊幾乎釀成空難，凸顯機組人員本身也可能成為航空安全風險；以色列正調查是否涉及恐攻。

金融時報

美債拋售陷惡性循環 10年期殖利率升至5.3%

US government debt rout triggers ‘vicious loop’ of selling

摘要

美國公債9月寫下四年來最差單月表現，10年期殖利率大升逾半個百分點至5.3%，創2007年來最高。金融時報指出，原先由債務與通膨疑慮引發的賣壓，已進一步迫使避險基金與不動產投資信託等減碼，形成殖利率愈升、被迫賣盤愈多的循環。

為何重要

美債是全球金融定價基準，殖利率若持續高檔，將同步拉高房貸、企業與政府融資成本，並加大股債市場壓力。

衛報

以色列班機機師刺傷同僚 內唐亞胡稱疑企圖墜機

Pilot who stabbed co-pilot on Israel-bound plane may have tried to crash it, says Netanyahu

摘要

杜拜航空1073班機飛往特拉維夫途中，駕駛艙發生持刀攻擊；受傷的印度籍機長仍設法打開艙門，乘客與機組員制伏攻擊者。客機約兩分鐘急降1.7萬呎後迫降沙烏地阿拉伯，內唐亞胡稱機長挽救174人；攻擊動機尚不清楚。

為何重要

杜拜航空已暫停往返以色列航班，事件直接衝擊阿拉伯聯合大公國與以色列間的民航安全與人員往來。

路透

乘客制伏副機師阻止墜機 以色列加嚴機師審查

Passengers foil bid to crash Dubai-Tel Aviv flight, Israel says, after co-pilot stabs pilot

摘要

路透報導，杜拜航空1073班機副機師刺傷機長後，依以色列官員說法，曾試圖破壞操控系統並讓客機墜毀。客機30秒內急降近1.4萬呎，乘客與機組員制伏副機師，機上另兩名杜拜航空機師接手並迫降沙烏地阿拉伯；犯案動機仍在調查。

為何重要

以色列已宣布加嚴飛往該國班機的機師審查，顯示這起事件已從單一航班事故迅速升高為跨境航空安全議題。

美聯社

副機師刺傷機長乘客闖艙制伏 客機重創仍安全迫降

Copilot stabs captain on flight to Israel before passengers storm cockpit and stabilize jetliner

摘要

杜拜航空班機自杜拜飛往特拉維夫時，副機師刺傷機長，乘客衝進駕駛艙與攻擊者扭打。班機約一分鐘由3.3萬呎急降至1.7萬呎，多數方向舵在劇烈下降中受損，仍成功迫降沙烏地阿拉伯。航空專家表示，若高度再低，可能已無法拉回。

為何重要

AP從飛航技術面凸顯客機一度接近難以拉回的高度，後續除動機調查，也牽動駕駛艙應變與機體檢查。

（本文與AI協作）