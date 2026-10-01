快訊

北市萬華公寓清晨火警 消防隊救出4人

國軍移防出意外！M109自走砲車撞M113裝甲車 1官兵摔車送醫

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

川普選前秀南韓2,000億美元能源投資案 核電、阿拉斯加LNG入列

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普周三宣布，南韓計劃支持總額2,000億美元的美國能源開發案。法新社
美國總統川普周三宣布，南韓計劃支持總額2,000億美元的美國能源開發案。法新社

美國總統川普周三宣布，南韓計劃支持總額2,000億美元的美國能源開發案，包括興建最多八座核電廠、一座德州發電廠，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）出口計畫。

川普在白宮與能源業高層出席活動時說：「今天宣布的龐大投資計畫，是確保關鍵能源供應鏈、鞏固美國能源優勢的重要一步，也將使美國和南韓及整個太平洋地區的夥伴關係更加緊密。」

南韓去年在美韓貿易協議中承諾對美投資3,500億美元，這次宣布的是首批獲支持的開發案，將納為承諾之一。

美國選民對生活成本及川普處理經濟的表現深感不滿，共和黨可能在11月期中選舉失去國會控制權。川普近日接連宣傳對共和黨選情吃緊州別的投資，希望提振選情。

阿拉斯加州共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）也出席活動。他正和民主黨前聯邦眾議員佩爾托拉（Mary Peltola）激烈較勁。川普稱讚沙利文力挺阿拉斯加LNG計畫，並說這將是「美國史上規模最大的能源項目之一，也是阿拉斯加人民的大勝利」。

川普說：「我在阿拉斯加贏了很多票，領先很多、很多。所以我們應該不會有問題。我能勝選的原因之一，就是我們為阿拉斯加做的事，比史上任何人多上十倍。」

蘇利文在白宮橢圓形辦公室表示，這項開發案將為阿拉斯加居民提供低價能源，也能向美國的亞洲盟友供應能源。不過，這些項目可能要數年後才能投入運作，阿拉斯加選民在投票前不太可能看到效益。

依據新公布的融資計畫，南韓預計投入約1,000億美元，在美國興建最多八座核電廠。知情人士透露，銷售AP1000核反應爐的西屋電氣（Westinghouse Electric）預料會參與建設。

美國商務部長盧特尼克說，德州另一座發電量達6.5百萬瓩的天然氣發電廠，投資額約220億美元。知情人士表示，這座電廠是美國幾個預定透過貿易協議所爭取外國投資支持的專項之一，可能在2030年結束前開始發電，供應當地資料中心用電。NextEra Energy是預定參與開發的業者之一。

彭博先前已報導，南韓計劃為阿拉斯加LNG案提供540億美元支持。這項規劃多年的工程，打算將阿拉斯加北坡的天然氣輸往州內其他地區，一部分供當地發電，其餘液化後出口至亞洲。開發商Glenfarne Group已與LNG進口業者簽署初步協議，但尚未作出最終投資決定。

知情人士說，南韓的支持可望推動計畫向前，但目前尚未承諾全額出資；實際投入資金前，仍須進一步審查。即使如此，這次宣布仍是阿拉斯加LNG項目的一項重要進展。該計畫已討論數十年，卻因成本高昂、工程龐大而屢遇阻礙，其中包括須在州內興建長達740英里的輸氣管線。

川普多次宣傳這項計畫，政府也設法爭取外國資金和採購合約。中東衝突影響全球約五分之一的液化天然氣產量和運輸，促使亞洲買家更積極尋求不同的能源來源，也使這項投資案受到關注。

川普致力擴大美國液化天然氣出口，並以此對照前總統拜登曾暫緩核發出口許可的決定。美國已是全球最大LNG出口國；隨著大型開發案興建及擴建，未來十年產能預計增加一倍。

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員約瑟夫（Ira Joseph）說，阿拉斯加液化天然氣開發案雖然比美國墨西哥灣沿岸的競爭者更接近亞洲市場，但進入的將是「新LNG開發案已經飽和的市場」。

川普 南韓 核電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普：韓對美能源產業投資2000億美元 含阿拉斯加LNG

川普宣布愛荷華州蓋全美最大鋼鐵廠！150億美元投資能救共和黨選情？

川普拚選情 喊蓋最大鋼廠

國際小學堂／川普向北韓示好 美韓同盟鬆動

相關新聞

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

川普豪賭AI自律 若押錯恐賠上全人類命運

ＣＮＮ報導，人工智慧（ＡＩ）企業接連警告先進模型可能對人類構成災難性甚至生存威脅，美國總統川普仍決定不為ＡＩ發展踩煞車，把控制風險重任交給科技巨頭自律。這場豪賭若押對，美國可避免監管拖慢創新，在與中國大陸的ＡＩ競爭中搶得優勢；但若押錯，川普面臨的恐怕不只是選民反彈與政治責任，甚至可能賠上全人類命運。

美調查：麻省270神職人員性侵近千名兒童 大部分發生在2002年前

美國麻省總檢察長坎貝爾（Andrea Joy Campbell）9月30日發表調查報告，指該州三個天主教教區逾270名神職人員在數十年間性侵近1,000名兒童。

今晨國際頭條一次看／杜拜航空班機副駕疑圖墜機 遭乘客制伏

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

川普選前秀南韓2,000億美元能源投資案 核電、阿拉斯加LNG入列

美國總統川普周三宣布，南韓計劃支持總額2,000億美元的美國能源開發案，包括興建最多八座核電廠、一座德州發電廠，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）出口計畫。

川普簽「AI憲法」挺業者自律 下令政府改稱「SI超級智慧」

美國總統川普29日在白宮與矽谷科技業高層簽署一項「具道德約束力」的自願性質人工智慧（AI）監管協議，以加強風險審查、稽核及第三方評估，管理AI風險，形容為「AI憲法」。他也簽署行政命令，要求聯邦機構在正式通訊、網站及報告等文件，改稱AI為「超級智慧」（super intelligence）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。