川普選前秀南韓2,000億美元能源投資案 核電、阿拉斯加LNG入列

美國總統川普周三宣布，南韓計劃支持總額2,000億美元的美國能源開發案，包括興建最多八座核電廠、一座德州發電廠，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）出口計畫。

川普在白宮與能源業高層出席活動時說：「今天宣布的龐大投資計畫，是確保關鍵能源供應鏈、鞏固美國能源優勢的重要一步，也將使美國和南韓及整個太平洋地區的夥伴關係更加緊密。」

南韓去年在美韓貿易協議中承諾對美投資3,500億美元，這次宣布的是首批獲支持的開發案，將納為承諾之一。

美國選民對生活成本及川普處理經濟的表現深感不滿，共和黨可能在11月期中選舉失去國會控制權。川普近日接連宣傳對共和黨選情吃緊州別的投資，希望提振選情。

阿拉斯加州共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）也出席活動。他正和民主黨前聯邦眾議員佩爾托拉（Mary Peltola）激烈較勁。川普稱讚沙利文力挺阿拉斯加LNG計畫，並說這將是「美國史上規模最大的能源項目之一，也是阿拉斯加人民的大勝利」。

川普說：「我在阿拉斯加贏了很多票，領先很多、很多。所以我們應該不會有問題。我能勝選的原因之一，就是我們為阿拉斯加做的事，比史上任何人多上十倍。」

蘇利文在白宮橢圓形辦公室表示，這項開發案將為阿拉斯加居民提供低價能源，也能向美國的亞洲盟友供應能源。不過，這些項目可能要數年後才能投入運作，阿拉斯加選民在投票前不太可能看到效益。

依據新公布的融資計畫，南韓預計投入約1,000億美元，在美國興建最多八座核電廠。知情人士透露，銷售AP1000核反應爐的西屋電氣（Westinghouse Electric）預料會參與建設。

美國商務部長盧特尼克說，德州另一座發電量達6.5百萬瓩的天然氣發電廠，投資額約220億美元。知情人士表示，這座電廠是美國幾個預定透過貿易協議所爭取外國投資支持的專項之一，可能在2030年結束前開始發電，供應當地資料中心用電。NextEra Energy是預定參與開發的業者之一。

彭博先前已報導，南韓計劃為阿拉斯加LNG案提供540億美元支持。這項規劃多年的工程，打算將阿拉斯加北坡的天然氣輸往州內其他地區，一部分供當地發電，其餘液化後出口至亞洲。開發商Glenfarne Group已與LNG進口業者簽署初步協議，但尚未作出最終投資決定。

知情人士說，南韓的支持可望推動計畫向前，但目前尚未承諾全額出資；實際投入資金前，仍須進一步審查。即使如此，這次宣布仍是阿拉斯加LNG項目的一項重要進展。該計畫已討論數十年，卻因成本高昂、工程龐大而屢遇阻礙，其中包括須在州內興建長達740英里的輸氣管線。

川普多次宣傳這項計畫，政府也設法爭取外國資金和採購合約。中東衝突影響全球約五分之一的液化天然氣產量和運輸，促使亞洲買家更積極尋求不同的能源來源，也使這項投資案受到關注。

川普致力擴大美國液化天然氣出口，並以此對照前總統拜登曾暫緩核發出口許可的決定。美國已是全球最大LNG出口國；隨著大型開發案興建及擴建，未來十年產能預計增加一倍。

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員約瑟夫（Ira Joseph）說，阿拉斯加液化天然氣開發案雖然比美國墨西哥灣沿岸的競爭者更接近亞洲市場，但進入的將是「新LNG開發案已經飽和的市場」。