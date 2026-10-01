快訊

連假交通塞爆惹民怨…交長道歉 點名高鐵檢討

輕颱「彩雲」凌晨2時生成！專家曝侵台機率 將發展為大型颱風

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：韓對美能源產業投資2000億美元 含阿拉斯加LNG

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，韓國將在美國能源產業投資2000億美元，包括投入540億美元於籌劃已久的阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫。

法新社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）等政府高階官員今天與川普一同在白宮橢圓形辦公室出席一場儀式。阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）也到場，蘇利文11月將面臨艱難的連任選戰。

阿拉斯加計畫由總部位於紐約及休士頓的工業專案開發商Glenfarne Group推動，預計興建一條長達800英里的管線，將天然氣從阿拉斯加北坡地區（NorthSlope）輸送至安克拉治（Anchorage）附近的液化設施，以準備出口至亞洲。

川普指出，除了阿拉斯加液化天然氣計畫及管線外，美國政府還宣布將興建8座新核電廠，以及在德州建造一座大型天然氣發電廠，韓國政府將支持這些計畫。

阿拉斯加官員過去曾考慮這類計畫，但由於計畫成本及消費者對液化天然氣需求等問題，計畫一直未能推進。阿拉斯加雖有數十年石油生產歷史，但環境疑慮過去一直限制部分開發計畫。

但川普政府大致不理會環境疑慮，取消了旨在減少造成全球暖化排放的相關規定，同時推動有利於化石燃料開發的「能源主導」政策。

韓國2025年7月曾與川普達成貿易協議，同意對美投資3500億美元，並增加採購美國能源；美國則對進口自韓國的商品課徵15%關稅，作為協議的一環。

川普 阿拉斯加 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普：愛阿華州將建美國史上最大鋼鐵廠 耗資150億 

國際小學堂／川普向北韓示好 美韓同盟鬆動

川普宣布愛荷華州蓋全美最大鋼鐵廠！150億美元投資能救共和黨選情？

川普拚選情 喊蓋最大鋼廠

相關新聞

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

川普豪賭AI自律 若押錯恐賠上全人類命運

ＣＮＮ報導，人工智慧（ＡＩ）企業接連警告先進模型可能對人類構成災難性甚至生存威脅，美國總統川普仍決定不為ＡＩ發展踩煞車，把控制風險重任交給科技巨頭自律。這場豪賭若押對，美國可避免監管拖慢創新，在與中國大陸的ＡＩ競爭中搶得優勢；但若押錯，川普面臨的恐怕不只是選民反彈與政治責任，甚至可能賠上全人類命運。

川普簽「AI憲法」挺業者自律 下令政府改稱「SI超級智慧」

美國總統川普29日在白宮與矽谷科技業高層簽署一項「具道德約束力」的自願性質人工智慧（AI）監管協議，以加強風險審查、稽核及第三方評估，管理AI風險，形容為「AI憲法」。他也簽署行政命令，要求聯邦機構在正式通訊、網站及報告等文件，改稱AI為「超級智慧」（super intelligence）。

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

美國總統川普舉行矽谷午餐宴，邀集20多位矽谷大咖同台，從座位安排可窺見發言分量，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與SpaceX執行長馬斯克，分坐在川普兩側，顯示位處川普的科技決策核心圈，力主嚴管AI的Anthropic執行長阿莫戴，則被安排在長桌末端。

一場母殺子的悲劇 如何成為社群網紅的金雞母

美國發生一起母親涉嫌殺害年幼子女刑事案件，相當駭人聽聞，審判自然受到各界高度關注，但也催生了一股蓬勃發展的線上經濟。

美推新官網 AI回答很「逆川普」

美國政府九月廿九日推出簡化政府資料和服務的新網站「America.gov」，讓民眾更容易取得分散在各機構網站的資料與服務。不過，美國總統川普恐怕不會喜歡這個網站的部分回答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。