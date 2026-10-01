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川普：韓對美能源產業投資2000億美元 含阿拉斯加LNG
美國總統川普今天宣布，韓國將在美國能源產業投資2000億美元，包括投入540億美元於籌劃已久的阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫。
法新社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）等政府高階官員今天與川普一同在白宮橢圓形辦公室出席一場儀式。阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）也到場，蘇利文11月將面臨艱難的連任選戰。
阿拉斯加計畫由總部位於紐約及休士頓的工業專案開發商Glenfarne Group推動，預計興建一條長達800英里的管線，將天然氣從阿拉斯加北坡地區（NorthSlope）輸送至安克拉治（Anchorage）附近的液化設施，以準備出口至亞洲。
川普指出，除了阿拉斯加液化天然氣計畫及管線外，美國政府還宣布將興建8座新核電廠，以及在德州建造一座大型天然氣發電廠，韓國政府將支持這些計畫。
阿拉斯加官員過去曾考慮這類計畫，但由於計畫成本及消費者對液化天然氣需求等問題，計畫一直未能推進。阿拉斯加雖有數十年石油生產歷史，但環境疑慮過去一直限制部分開發計畫。
但川普政府大致不理會環境疑慮，取消了旨在減少造成全球暖化排放的相關規定，同時推動有利於化石燃料開發的「能源主導」政策。
韓國2025年7月曾與川普達成貿易協議，同意對美投資3500億美元，並增加採購美國能源；美國則對進口自韓國的商品課徵15%關稅，作為協議的一環。
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