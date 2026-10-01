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美國第2季GDP成長上修至2.2% 消費支出強勁推動經濟
美國政府今天公布數據，將第2季GDP成長率上修至2.2%，主要受強勁消費支出及人工智慧（AI）基礎設施建設相關企業投資帶動。
路透社報導，美國商務部經濟分析局（BEA）今天公布第2季國內生產毛額（GDP）第3次估值，GDP按年率計算成長2.2%，高於先前估計的1.5%。路透社訪調的經濟學家原本預期美國第2季GDP成長率不會修正。
美國經濟第1季成長率則上修至2.5%，高於先前公布的2.1%。
美國商務部經濟分析局將GDP數據回溯修訂至2021年，以反映最新資訊。
經濟成長數據顯示，美國與以色列對伊朗戰爭雖然帶來逆風，但美國經濟至今仍維持韌性，因為企業大舉投資AI，加上去年稅法帶來的豐厚退稅，支撐消費支出。
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