一場母殺子的悲劇 如何成為社群網紅的金雞母

美國發生一起母親涉嫌殺害年幼子女刑事案件，相當駭人聽聞，審判自然受到各界高度關注，但也催生了一股蓬勃發展的線上經濟。

內容創作者紛紛根據此案發展，製作短片、販售周邊商品、發起募款活動，甚至有預測市場讓用戶押注判決結果。本案鮮活地展示出社群媒體如何縮短「公眾關注」與「獲利」之間的距離。

事件發展

美國婦人克蘭西（Lindsay Clancy），被控在麻州的家中殺害三名年幼女子，之後試圖自殺，最後導致自己癱瘓。她辯稱，案發時正處於「產後精神錯亂」狀態。今年夏天她的審判吸引大批社群創作者追蹤，他們分析證據、批評陪審團、對75歲的辯護律師進行追星式的關注，甚至散布關於她前夫的陰謀論。

由於陪審團最終無法達成一致意見，法官9月稍早已宣布審判無效，案件也因此繼續成為網路熱議話題。但有些內容創作者已從中獲得了數萬名粉絲，相關商品也以驚人速度湧現，並透過人工智慧（AI）生成的廣告和TikTok的購物平台，加以推廣。Polymarket甚至讓用戶有機會投注案件的審判結果。

重大社會事件也能變現

專家表示，本案顯示社群媒體如何顯著縮短了公眾關注與獲利之間的距離。喬治亞大學研究創作者文化的麥道克斯表示，社群平台製造了一場「完美風暴」，讓網紅將原本屬於公共關注的事件，迅速商品化。

銷售周邊商品的創作者，也將目光聚焦在75歲辯護律師雷丁頓身上，他在庭審期間一直像一位慈祥的祖父，握著克蘭西的手。TikTok用戶Hippiefromthesippi在一段影片中興奮拆開塑膠包裝，露出一件印有雷丁頓圖像的黑色T卹，大喊：「我們都為他著迷，我們都愛我們的『老爹』」。她的影片同時附上網路商店連結，14,400名追蹤者可以用17.99美元購買，而她也能從銷售中獲得佣金。

編劇拉斯利每天都會發布關於此案的動態，短短幾周內她的粉絲就從7.5萬飆升至12萬以上。她告訴英國金融時報（FT），自己並非想從審判中賺錢，「我只是對這事太著迷了」、「我只是在網上喋喋不休」。她表示，自己的月收入從190美元增至4,700美元。

另一名TikTok創作者@themcguidonurse，則是在開始製作克蘭西案相關內容後，粉絲數增加了38%，突破14萬人。8月期間他的帳號收入略高於2,000美元，另獲得一筆1,200美元的品牌合作。

此外，各界也紛紛為克蘭西的家人募款，一項GoFundMe眾籌活動已籌集超過120萬美元。

另一名專門研究「真實犯罪」的TikTok創作者@sydney.sus，則靠閱讀法院文件製作內容，追蹤者超過3.8萬人。她表示，在克蘭西受審期間，自己的粉絲數幾乎翻倍，TikTok收入也從7月的20美元增加到8月的3,800美元。她坦言，創作者在追逐觀看數的過程中，可能逐漸「迷失」，甚至製造比自己原本感受到的更多戲劇性。

在美國，受到高度矚目的審判往往會引發一股關注熱潮，而精明的網路內容創作者，則會迅速抓住了這個機會。例如，28歲的孟喬內（Luigi Mangione）已承認在2024年槍殺了聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森。他的案件同樣催生了各種周邊商品，包括印有他聖人形象的馬克杯、蠟燭，以及印有「否認、辯護、廢除」字樣的T恤。

對悲劇的解讀...

邁阿密大學法律與科技教授卡德利指出，利用犯罪案件引發的公眾興趣賺錢並非新鮮事，「新鮮之處在於關注度和金錢之間，形成了極緊密的反饋循環。社群平台幾乎可以即時告訴創作者，哪種對悲劇的解讀，能帶來最多的互動」。

問題在於，最能吸引流量的內容，不一定是最準確的內容。克蘭西並未否認殺害子女，但部分創作者卻開始提出毫無證據支持的陰謀論，試圖將責任轉嫁給其已再婚的前夫克仁西，且相關指控沒有證據支持，卻仍在網路上獲得大量流量，迫使他表示要對部分網紅採取法律行動。

在短影音和周邊商品之外，預測市場Polymarket也讓使用者可以押注克蘭西案的結果。截至上周，使用者已經投入超過60萬美元，押注克蘭西是否會在今年年底前被判謀殺罪成立，使原本嚴肅的刑事司法程序，被轉化成一種近似遊戲的線上體驗。

美國麻州一起母親涉嫌殺害年幼子女的刑案審理，催生了一股蓬勃發展的線上經濟，連被告克蘭西（右二）的律師雷丁頓（右一），都意外成網紅們的「變現」管道。 路透