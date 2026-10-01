聽新聞
0:00 / 0:00

美推新官網 AI回答很「逆川普」

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普（右）將ＡＩ控制風險重任交給科技巨頭自律，引發憂慮。圖為川普展示已簽署推動ＡＩ政府網站的行政命令，但官網部分回答與川普「唱反調」。路透
美國總統川普（右）將ＡＩ控制風險重任交給科技巨頭自律，引發憂慮。圖為川普展示已簽署推動ＡＩ政府網站的行政命令，但官網部分回答與川普「唱反調」。路透

美國政府九月廿九日推出簡化政府資料和服務的新網站「America.gov」，讓民眾更容易取得分散在各機構網站的資料與服務。不過，美國總統川普恐怕不會喜歡這個網站的部分回答。

America.gov表示，使用者提問的答案依據「官方政府來源」並透過人工智慧（ＡＩ）整理而成。這款聊天機器人的目標，是協助民眾申請加入聯邦醫療保險等政府計畫，或完成護照更新等。

美聯社記者向該網站詢問二○二○年大選誰勝出，以及設在五角大廈的聯邦部門名稱等問題，得到的答案與川普經常宣稱的內容不同。

對二○二○年總統大選，網站原回答：「官方資料未顯示廣泛舞弊行為改變二○二○年大選結果，但個別選舉犯罪情事確曾發生且已起訴。」然而，川普當年輸給拜登後，一再錯誤宣稱發生廣泛舞弊情事，導致選舉結果「被竊」。

川普參加該網站成立儀式時，網站就開始修改回答內容；當美聯社記者再次提問二○二○年大選問題，以及川普是否曾遭彈劾或被判重罪時，網站回覆「無法回答政治問題」。

被問到五角大廈時，網站回答：「五角大廈是國防部的總部。」該網站顯然沒有理會川普去年簽署行政命令，希望國防部改稱「戰爭部」。

美聯社提問該網站，川普能否在二○二八年競選總統時，網站答覆：「憲法第廿二條修正案規定，沒有人能被選為總統超過兩次。川普已兩度當選（二○一六年與二○二四年），我不提供法律建議。」

川普承認憲法禁止他角逐第三個任期，卻常發文談論再選或討論可行方式。

關於人類活動是否造成氣候變遷，網站答覆：「聯邦氣候科學網頁指出，近期暖化主要來自人為溫室氣體排放，尤其是燃燒化石燃料。地球的氣候長期以來也曾因自然因素出現變化。」川普卻常宣稱氣候變遷是「騙局」。

川普 五角大廈 聊天機器人 網站

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普推AI新平台 要求整合官網提升服務便利性

「不能讓中國取得機密」川普拒絕共管AI 挺企業自律

川普：誰掌握了「超級智慧」誰就贏了 不會有第二名

川普宣布簽署「AI憲法」！黃仁勳等巨頭簽字 內容曝光

相關新聞

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

川普豪賭AI自律 若押錯恐賠上全人類命運

ＣＮＮ報導，人工智慧（ＡＩ）企業接連警告先進模型可能對人類構成災難性甚至生存威脅，美國總統川普仍決定不為ＡＩ發展踩煞車，把控制風險重任交給科技巨頭自律。這場豪賭若押對，美國可避免監管拖慢創新，在與中國大陸的ＡＩ競爭中搶得優勢；但若押錯，川普面臨的恐怕不只是選民反彈與政治責任，甚至可能賠上全人類命運。

川普簽「AI憲法」挺業者自律 下令政府改稱「SI超級智慧」

美國總統川普29日在白宮與矽谷科技業高層簽署一項「具道德約束力」的自願性質人工智慧（AI）監管協議，以加強風險審查、稽核及第三方評估，管理AI風險，形容為「AI憲法」。他也簽署行政命令，要求聯邦機構在正式通訊、網站及報告等文件，改稱AI為「超級智慧」（super intelligence）。

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

美國總統川普舉行矽谷午餐宴，邀集20多位矽谷大咖同台，從座位安排可窺見發言分量，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與SpaceX執行長馬斯克，分坐在川普兩側，顯示位處川普的科技決策核心圈，力主嚴管AI的Anthropic執行長阿莫戴，則被安排在長桌末端。

一場母殺子的悲劇 如何成為社群網紅的金雞母

美國發生一起母親涉嫌殺害年幼子女刑事案件，相當駭人聽聞，審判自然受到各界高度關注，但也催生了一股蓬勃發展的線上經濟。

美推新官網 AI回答很「逆川普」

美國政府九月廿九日推出簡化政府資料和服務的新網站「America.gov」，讓民眾更容易取得分散在各機構網站的資料與服務。不過，美國總統川普恐怕不會喜歡這個網站的部分回答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。