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午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（前排中）9月29日在白宮舉行午宴，輝達執行長黃仁勳（前排左）、SpaceX執行長馬斯克（前排右）、AMD執行長蘇姿丰（後排右四）等AI界大咖都有出席。歐新社
美國總統川普（前排中）9月29日在白宮舉行午宴，輝達執行長黃仁勳（前排左）、SpaceX執行長馬斯克（前排右）、AMD執行長蘇姿丰（後排右四）等AI界大咖都有出席。歐新社

美國總統川普舉行矽谷午餐宴，邀集20多位矽谷大咖同台，從座位安排可窺見發言分量，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳SpaceX執行長馬斯克，分坐在川普兩側，顯示位處川普的科技決策核心圈，力主嚴管AI的Anthropic執行長阿莫戴，則被安排在長桌末端。

川普9月29日邀請科技業大咖共進午餐，從公布的座位表看來，科技業者的影響力有了具體畫面：誰最貼近川普，誰的安全警告得從桌子另一端遠遠傳過來。

這場午宴的長桌能坐34人，川普坐正中央，身邊分別是馬斯克與黃仁勳。黃仁勳是白宮常客，對於放寬對中國大陸的AI晶片出口管制、到避免新增產業監管的意見，都獲川普採納。馬斯克緊靠川普的另一側，則釋出另一種訊號。兩人先前因政策分翻臉，如今馬斯克的座位顯示，他已重回核心圈。

往外擴一圈，Meta執行長祖克柏與Google執行長皮伽，則各與川普隔一個位子。亞馬遜創辦人貝佐斯坐在位於川普對面的副總統范斯旁邊，另一邊是與微軟執行長納德拉。

超微（AMD）執行長蘇姿丰則坐在白宮前AI顧問薩克斯、與美國財長貝森特中間，OpenAI總裁布羅克曼坐在白宮幕僚長威爾斯、和商務部長盧特尼克中間。

最耐人尋味的位置安排是阿莫戴，坐在接近長桌尾，且兩旁都是企業主管，沒有政府官員。

黃仁勳 馬斯克 SpaceX

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