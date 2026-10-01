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川普簽「AI憲法」挺業者自律 下令政府改稱「SI超級智慧」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普29日在白宮與矽谷科技業高層簽署一項「具道德約束力」的自願性質人工智慧（AI）監管協議，以加強風險審查、稽核及第三方評估，管理AI風險，形容為「AI憲法」。法新社
美國總統川普29日在白宮與矽谷科技業高層簽署一項「具道德約束力」的自願性質人工智慧（AI）監管協議，以加強風險審查、稽核及第三方評估，管理AI風險，形容為「AI憲法」。法新社

美國總統川普29日在白宮與矽谷科技業高層簽署一項「具道德約束力」的自願性質人工智慧（AI）監管協議，以加強風險審查、稽核及第三方評估，管理AI風險，形容為「AI憲法」。他也簽署行政命令，要求聯邦機構在正式通訊、網站及報告等文件，改稱AI為「超級智慧」（super intelligence）。

在川普主持的午餐會中，約20名科技業領袖出席，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳SpaceX執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏、超微（AMD）執行長蘇姿丰及Anthropic執行長阿莫戴等，並且簽署300多字的「白宮超級智慧協定」，開啟「超級智慧時代」。

白宮「AI憲法」重點
白宮「AI憲法」重點

這份協議涵蓋企業自願同意的四層控管與稽核措施，包括嚴格內控以監督模型在網路安全、生物安全及化學威脅等領域的能力與對準狀況，確保模型不會以意外方式駭入或存取技術系統；內部團隊須監控系統並在必要時予以修正；由獨立外部稽核或評估機構獨立評估管控、監督及偵測是否符合原先目的；企業應組成「獨立董事委員會」，獲得內外部團隊的報告，並從事必要的修正回應。

川普說，出席的科技業領袖都已簽署這項具道德約束力、但不具法律強制力的協定，「這某種程度上就像憲法」，「我也以總統身份簽署，確實是一種保障」。川普公布的版本顯示，簽署者包括川普以及Anthropic、Google、Meta、輝達、OpenAI和SpaceXAI等企業領袖。

他也淡化制定立法規範的可能性，而是支持業者「自律」，認為現行的法律及司法部、聯邦調查局等機關，足以因應相關風險。他說，未來可能成立一個約十人的委員會，成員可能直接從與會科技領袖中挑選，負責監督整個產業。他在記者會還特別點名黃仁勳，形容是「非常帥氣的傢伙」。

川普同日簽署行政命令，要求聯邦機關在正式通訊、網站、報告及政策文件提及這項技術時，改用「超級智慧」，試圖扭轉大眾對AI日益負面的觀感。

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