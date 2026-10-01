川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

這份文件正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」。根據川普公布的版本，簽署者包括川普以及Anthropic、Google、Meta、輝達、OpenAI和SpaceXAI等企業領導人。

協議並無法律強制力，相關指引由誰負責執行也不清楚。川普表示，ＡＩ產業將以「自我監管」為主，並稱協議具有「道德上的約束力」，同時要求業界採用他偏好的新稱呼，將「人工智慧」改稱「超級智慧」。

協議承諾建立內部控管、多層次稽核與第三方評估機制，並強調各家公司應自行確保其技術能取得客戶與大眾信任。

這項協議僅一頁，細節有限，並非行政命令或正式法規，內容承認當中列出的措施，尚未正式納入法律或監管規範，但仍保留未來立法或制定規範的可能性。

川普在白宮與科技業領袖共同接受媒體提問時表示：「他們真的會彼此監督，事情就是這樣運作。」

川普說，未來可能成立一個約十人ＡＩ委員會，成員可能直接從與會科技領袖中挑選，負責監督整個產業。

記者追問，為何不採取比自願協議更嚴格的安全規範時，川普表示，這些ＡＩ企業執行長都「熱愛美國」。記者再追問光靠「愛」是否足夠，川普則指著自己的腦袋說：「不，需要的是這個，而他們是全世界最聰明的人。」

這場白宮會議有多名政府高層與會，包括副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、財政部長貝森特，以及曾任川普ＡＩ首席顧問的薩克斯。

川普在記者會上特別點名黃仁勳，稱他是「非常帥氣的傢伙」，並請他發言。黃仁勳表示：「我們將推進這項對人類如此重要、對我國未來繁榮同樣至關重要的技術。我們會以負責且安全的方式去做。」

ＢＢＣ報導，在這項白宮科技業午餐會前，川普在華府出席美國政府新ＡＩ服務網站America.gov上線活動時，明確排除與中國大陸共同開發ＡＩ，表示任何形式的聯合開發都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把祕密拱手相送。

他說，如今美中是ＡＩ領域最主要競爭對手，而美國領先很多，沒必要與潛在競爭對手「攪在一起」，「如果這麼做，我們就會交出很多他們想得到的祕密」。川普說，目前ＡＩ競爭「根本沒有第三名」，主要就是美中之間的較量。

中國大陸國家主席習近平上周訪問美國，美中會後宣布啟動新ＡＩ對話，並預計十一月進一步磋商；雙方也建立新溝通管道，希望在ＡＩ相關事件發生時降低誤判風險。川普證實上周與習近平會面時確實談到ＡＩ，但強調反對兩國共同開發相關技術。