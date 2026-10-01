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川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普九月廿九日與多位科技巨頭在白宮午宴並共同簽署人工智慧協議，前排左起為Meta執行長祖克柏、輝達執行長黃仁勳、川普、科技富豪馬斯克、Google執行長皮查伊，站在川普背後的是超微執行長蘇姿丰（右）和眾議院議長強生（左）。路透
美國總統川普九月廿九日與多位科技巨頭在白宮午宴並共同簽署人工智慧協議，前排左起為Meta執行長祖克柏、輝達執行長黃仁勳、川普、科技富豪馬斯克、Google執行長皮查伊，站在川普背後的是超微執行長蘇姿丰（右）和眾議院議長強生（左）。路透

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

這份文件正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」。根據川普公布的版本，簽署者包括川普以及Anthropic、Google、Meta、輝達、OpenAI和SpaceXAI等企業領導人。

協議並無法律強制力，相關指引由誰負責執行也不清楚。川普表示，ＡＩ產業將以「自我監管」為主，並稱協議具有「道德上的約束力」，同時要求業界採用他偏好的新稱呼，將「人工智慧」改稱「超級智慧」。

協議承諾建立內部控管、多層次稽核與第三方評估機制，並強調各家公司應自行確保其技術能取得客戶與大眾信任。

這項協議僅一頁，細節有限，並非行政命令或正式法規，內容承認當中列出的措施，尚未正式納入法律或監管規範，但仍保留未來立法或制定規範的可能性。

川普在白宮與科技業領袖共同接受媒體提問時表示：「他們真的會彼此監督，事情就是這樣運作。」

川普說，未來可能成立一個約十人ＡＩ委員會，成員可能直接從與會科技領袖中挑選，負責監督整個產業。

記者追問，為何不採取比自願協議更嚴格的安全規範時，川普表示，這些ＡＩ企業執行長都「熱愛美國」。記者再追問光靠「愛」是否足夠，川普則指著自己的腦袋說：「不，需要的是這個，而他們是全世界最聰明的人。」

這場白宮會議有多名政府高層與會，包括副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、財政部長貝森特，以及曾任川普ＡＩ首席顧問的薩克斯。

川普在記者會上特別點名黃仁勳，稱他是「非常帥氣的傢伙」，並請他發言。黃仁勳表示：「我們將推進這項對人類如此重要、對我國未來繁榮同樣至關重要的技術。我們會以負責且安全的方式去做。」

ＢＢＣ報導，在這項白宮科技業午餐會前，川普在華府出席美國政府新ＡＩ服務網站America.gov上線活動時，明確排除與中國大陸共同開發ＡＩ，表示任何形式的聯合開發都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把祕密拱手相送。

他說，如今美中是ＡＩ領域最主要競爭對手，而美國領先很多，沒必要與潛在競爭對手「攪在一起」，「如果這麼做，我們就會交出很多他們想得到的祕密」。川普說，目前ＡＩ競爭「根本沒有第三名」，主要就是美中之間的較量。

中國大陸國家主席習近平上周訪問美國，美中會後宣布啟動新ＡＩ對話，並預計十一月進一步磋商；雙方也建立新溝通管道，希望在ＡＩ相關事件發生時降低誤判風險。川普證實上周與習近平會面時確實談到ＡＩ，但強調反對兩國共同開發相關技術。

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