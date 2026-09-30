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坐牢享VIP待遇？吹牛老爹爆花錢請囚犯煮飯、有人按摩還能喝名酒

聯合新聞網／ 綜合報導
有消息傳出饒舌歌手吹牛老爹在獄中享有各種特權。美聯社
有消息傳出饒舌歌手吹牛老爹在獄中享有各種特權。美聯社

美國饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）因涉及賣淫相關罪名入獄，目前在紐澤西州聯邦監獄服刑。然而，據其他囚犯透露，吹牛老爹在監獄裡過著「VIP級」的豪奢生活，他的飲食由其他囚犯料理，也有人特別為他打掃、洗衣。他不只能夠取得手機、酒精等違禁品，還不時享受按摩服務，誇張行徑令人跌破眼鏡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導， 56歲的吹牛老爹需服刑50個月，但根據知情人士表示，他藉由獄外人士幫忙，將錢匯入其他囚犯的帳戶來換取各種「服務」。

在上廁所和使用淋浴間前，會有人先幫他清潔浴廁，飲食方面也有人料理咖哩雞、披薩及肉餡餅等餐點。不僅如此，即使監獄禁止酒精、手機，他卻能在周末飲酒，喝得是高級的軒尼詩，用手機看裸照，還有「越獄版」平板能看電影。

不過吹牛老爹的發言人否認這些指控，並表示吹牛老爹正常服刑，還在等待上訴結果。

吹牛老爹在2025年因兩項跨州運送他人從事賣淫罪被判刑，但人口販運及敲詐勒索共謀等指控則獲判無罪。目前美國聯邦監獄紀錄顯示，他的預計出獄日期已提前至2028年1月21日。

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吹牛老爹 監獄 按摩

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