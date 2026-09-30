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紐約市長祭遏止反猶新措施 強化會堂等宗教場所安全

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

紐約市長曼達尼宣布多項旨在遏止反猶太主義的新措施。儘管對以色列當局持批評態度，他強調，紐約市政府「對反猶太主義零容忍」，無論是在地鐵、工作場所、網路或其他任何地方。

法新社報導，公開支持巴勒斯坦的曼達尼（ZohranMamdani）曾遭以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）嚴厲批評。尼坦雅胡指稱，許多猶太人在紐約感到不安全；曼達尼則長期否認未妥善處理反猶問題的指控。

曼達尼在一份報告中指出：「數字不容置疑：猶太裔紐約居民僅占全市人口12%，卻是所有已通報仇恨犯罪案件中約半數的受害者。」

根據紐約市警方近期數據，去年1月至今年1月期間，反猶事件暴增182%。

曼達尼宣布的新措施包括：將仇恨犯罪預防經費加倍，並投入100萬美元加強猶太會堂及其他宗教場所的安全。

他也表示，紐約市政府將鼓勵更多公立學校加強關於猶太人二戰期間遭納粹大屠殺的教育，以及介紹猶太人對紐約的貢獻。

不過，關注猶太人遭歧視問題的非營利組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）批評新措施仍嫌不足，並指責曼達尼未給予反猶太主義正式定義。

反猶 紐約 宗教 猶太

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