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美參院軍委會主席：美對台安全承諾必須維持

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
參院軍事委員會主席韋克爾。路透
參院軍事委員會主席韋克爾。路透

美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今天與台灣駐美國代表俞大㵢會晤後指出，華府對台灣的安全承諾必須維持。

路透社報導，美國總統川普所屬共和黨的另外4名參議員上週呼籲川普政府儘快解凍遭到擱置的逾150億美元對台灣國家安全援助。

儘管與台灣沒有外交關係，美國仍在國際上予以力挺，同時也是最重要武器供應國。根據1979年通過的「台灣關係法」，華府有義務提供台灣自衛的手段。

韋克爾在聲明中指出：「身為國會議員，我們有責任確保這項法律獲得遵守，並且確保根據我們對於軍事必要性的共同評估作出台灣防衛需求的決策。」

韋克爾還說，他和俞大㵢討論了所謂中國對美國印太盟友侵略行徑日益加劇的問題。

韋克爾說：「為此，依據『台灣關係法』，國會已授權並編列更多資源，為台灣提供強化訓練、安全援助及軍售。這些授權必須用於國會原本設定的目的。」

中國一再要求停止對台軍售。川普今年5月訪問北京後曾表示，將暫緩一項價值約140億美元的新軍售案。不過，川普上週在華府與中國國家主席習近平會晤後，僅表示習近平了解他的立場。

國防部長顧立雄29日表示，在川習會後，有接獲美方一再的說明，美國對台的政策並沒有任何改變；相關持續的軍售案這部分，也跟美方在持續地接洽當中。

軍委會 對台 台灣關係法 華府

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