誰最靠近川普 一張座位表看AI巨頭權力排序

美國總統川普29日在白宮宴請34名人工智慧與科技界人士，會後川普在社群公布的座位表，也成為觀察白宮與AI產業關係的一張縮影。紐約時報指出，主張放寬監管的科技領袖被安排在川普身邊，而呼籲加強AI安全規範的人物，位置則明顯較遠。

進行兩小時的餐會，馬斯克與輝達執行長黃仁勳分坐川普兩側。馬斯克的位置，被視為他與川普經過數月公開爭執後關係修復的象徵；黃仁勳則是白宮常客，川普曾聽取他對放寬AI晶片出口中國管制，以及避免以嚴格規範束縛產業的意見。眾議院議長強生與副總統范斯也出席午宴，兩人都認為正式安全規範可能削弱美國競爭力。

亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟執行長納德拉坐在川普正對面；Meta執行長祖克柏與Google執行長皮伽也都在內圈。這些科技公司近年投入數百億美元發展AI模型與資料中心，部分企業領袖也曾捐款支持川普就職活動及白宮東廂宴會廳工程。

最引人注意的反差，是Anthropic執行長阿莫戴。他長期警告AI可能帶來重大風險，主張全球放慢開發腳步，與川普政府反對過度監管的立場明顯不同。阿莫戴被安排在餐桌接近末端的位置，左右都是科技公司高層，身旁沒有政府官員。

與阿莫戴立場相左的前白宮AI顧問薩克斯，雖已離開政府，紐時仍形容他持續能影響川普。薩克斯過去曾把Anthropic高層稱為「末日論者」。不過，馬斯克與未出席午宴的OpenAI執行長奧特曼最近也開始認同，政府應更積極監督AI，開發速度也有必要放慢。

儘管立場分歧，與會AI領袖會後仍共同簽署安全自律協議，承諾建立內部風險政策並接受外部稽核。知情人士形容，這只是業者參與討論的「基本門檻」。

若以川普（POTUS）為中心來看，同側緊鄰黃仁勳（川普上方）與馬斯克（下方），隔一席

為祖克伯與皮伽。正對面核心區，范斯與川普大致正對，貝佐斯、納德拉就在范斯上方，眾院議長強生、薩克斯在范斯下方。較外圍部分，OpenAI的布羅克曼在左側較上方， Anthropic的阿莫戴在右側更靠近桌尾，蘇姿丰則在左側、川普斜對面往下三席的位置。擷自川普社群Truth Social