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遣送非法移民至第三國 美最高法院裁定放行

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦最高法院今天允許川普政府恢復一項非法移民遣送政策，可將他們遣送至非其本國的其他國家，且不必先讓他們陳述在當地可能遭受的傷害，進一步鞏固了川普政府在打擊非法移民時，用於快速驅逐的核心工具。

路透社報導，聯邦最高法院批准司法部的緊急請求，暫停執行波士頓聯邦地區法院法官墨菲（Brian Murphy）的裁決，並同意於12月聽取本案辯論，之後將就這項政策做出正式裁定。墨菲先前判定，國土安全部把移民遣送至所謂「第三國」的政策並不合法。

聯邦最高法院目前由6位保守派和3位自由派大法官組成，保守派占多數。3位自由派大法官反對立即恢復遣送，主張應等訴訟最終結果出爐後再執行。

墨菲的裁決源於移民權益團體代表部分移民提起的集體訴訟，這些移民希望阻止美國政府在未事先通知、也未給予他們陳述可能遭受傷害機會的情況下，將他們遣送至第三國。

根據人權團體統計，這項政策自去年實施以來，已有逾2.5萬名移民被遣送至29個國家，其中絕大多數被送往墨西哥。

這項政策是川普政府為兌現大規模驅逐目標所祭出的多項措施之一。這位共和黨籍總統自去年重返白宮以來，強力推動全面打擊非法移民的政策，將其列為施政的最高優先要務之一。

川普政府已將部分被遣送者送往政局動盪的南蘇丹，一個美國國務院已以犯罪、綁架及武裝衝突風險為由，建議公民避免前往的國家。此外，其他遣送目的地還包括烏干達、赤道幾內亞、賴比瑞亞、中非共和國等國。

國土安全部首席法律顧問柏希瓦爾（James Percival）對聯邦最高法院的決定表達樂見之意。

柏希瓦爾在社群媒體發文說：「對犯罪非法移民和開放邊界的倡議者來說，這是糟糕的一天。」

原告全國移民訴訟聯盟（National Immigration Litigation Alliance）的委任律師瑞爾穆托（Trina Realmuto）表示，聯邦最高法院等於是「允許政府繼續將人遣送至可能面臨迫害或酷刑的第三國」。

她指出：「對於那些可能在還沒接到通知、甚至沒有機會提出恐懼申訴前，就被強行押上飛機的人來說，這是毀滅性的結果。」

原告在法庭文件中主張，這項政策導致部分被遣送者遭第三國非法遣返回原籍國，但美國先前明明已批准保護這些人免受遣返。此外，還有其他人被送到第三國後，遭到毆打、性侵、拘禁甚至下落不明。

原告律師團指出，政府忽視了「將數千名長期居留美國、且多數無犯罪紀錄的人遣送至第三國，所造成的巨大傷害」，對於這些人在當地可能面臨的迫害或酷刑更是「置之不理」。

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