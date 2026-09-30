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化解反資料中心民怨 美科技巨擘承諾自付能源費、回饋社區
美國AI資料中心擴建引發民怨，爭議延燒，成為11月期中選舉的焦點議題。金融時報報導，由Google、Meta、微軟等科技公司支持的AI基礎設施聯盟（AIIC）周三（30日）將宣布一系列承諾，包括自行負擔資料中心能源成本、資助當地學校與醫院、減少用水，並且優先聘用當地居民，希望化解反彈情緒。
民調顯示，美國民眾過去一年對資料中心日益反感，兩黨選民多數反對在住家附近興建。今年全美有1,000多個社區試圖暫停或限制AI基礎設施建設。
根據Data Center Watch，今年上半年，相關限制與抗議已影響逾100項資料中心計畫，總值約2,000億美元。
兩黨候選人也紛紛表態反對。川普支持的密西根州參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）主張停建一年；德州候選人派克斯頓（Ken Paxton）則誓言取消補貼。
AII共同主席、前參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）將部分民怨歸咎於外國推動的假訊息，但也承認許多美國人的擔憂「非常自然」，必須主動回應。
川普周二與科技領袖午宴後表示，業者承諾協助當地社區。
美國參議院本周可能表決，要求AI企業承擔增加的能源成本。
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