快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

美戰爭部長擬砍將官職位20% 明年1月前完成

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯預計宣布將全軍將官及海軍將領職位編制削減20%。美聯社
美國戰爭部長赫格塞斯預計宣布將全軍將官及海軍將領職位編制削減20%。美聯社

兩位美國官員今天告訴路透社，美國戰爭部長赫格塞斯明天將在維吉尼亞州匡提科（Quantico）發表演說，並預計宣布將全軍將官及海軍將領職位編制削減20%。

綜合路透社、法新社等外電報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）預定明天在數百名初級軍官及士官面前發表演說，向基層部隊說明他對整頓軍隊的施政重點與願景

兩位官員以匿名方式表示，赫格塞斯屆時將宣布，他計劃將全軍一星至四星將級軍官及海軍將領的職位編制（billets）減少20%。這個幅度，遠高於赫格塞斯去年提出的「至少削減10%」目標。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導指出，這波裁減行動可能會影響「數百名現任及晉升中的軍事領導階層」，繼先前大批軍官遭解職及晉升案遭否決後，軍方未來升遷管道恐將受到重大衝擊。

赫格塞斯預計做出這項宣布之際，正值美國對伊朗戰爭進入第7個月。美國廣播公司新聞網（ABCNews）報導，目前尚不清楚這波裁減將以何種方式進行，以及在戰爭期間如此大幅縮編，是否會對軍隊日常運作產生衝擊。

裁減措施也可能意味著部分指揮單位降編，而非直接裁撤，或軍方部分單位完全關閉。

一名官員透露，各軍種已接獲指示，須在明年1月前完成這波高階將領職位裁減，最終可能涉及數十個職位。

目前美軍現役的將級與海軍將領總計為841人。

據了解，時任陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在9月離任前，曾多次警告白宮，赫格塞斯撤換高階軍官並阻擋其他人晉升，正使陸軍領導階層人數減少。德里斯科告訴總統川普（Donald Trump），這些措施將使陸軍未來可擔任高階指揮職務的資深軍官人選更少。

五角大廈尚未回應置評請求。

戰爭 職位 願景

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐伊拉克20多年…美軍將全面撤出 抵抗軸心稱勝IS伺機而動

外媒爆料！8名美軍陸戰隊藏荷莫茲神秘船隻 遭伊朗飛彈襲擊受傷

供給短缺 美國國防承包商急增飛彈產能仍緩不濟急

華爾街日報：美國防巨頭來不及補新飛彈 美軍恐難應付未來2年戰爭

相關新聞

川普輸掉期中選舉？FT分析：共和黨敗選不是政治大地震 仍難擋住他

川普即使在11月美國期中選舉後失去國會支持，施政也未必會受阻。金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）認為，民主黨雖可望擴大國會席次，但共和黨敗選不會是一場政治大地震。

美戰爭部長擬砍將官職位20% 明年1月前完成

兩位美國官員今天告訴路透社，美國戰爭部長赫格塞斯明天將在維吉尼亞州匡提科（Quantico）發表演說，並預計宣布將全軍將...

今晨國際頭條一次看／美科技巨擘簽AI自律協議 最高院准第三國遣返

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

川普拚選情 喊蓋最大鋼廠

美國總統川普28日宣布，梅薩比金屬公司（Mesabi Metallics）計劃投資150億美元，在愛荷華州興建一座鋼鐵廠。川普稱，新廠是全美史上最大的鋼鐵廠。這項投資案也讓川普政府在11月期中選舉前多了一項可供宣傳的政績。

資料中心補貼 賓州哈茲爾鎮居民不埋單

賓州哈茲爾鎮（Hazle）的4,500戶居民，6月開始陸續接到北點開發公司（NorthPoint Development）的通知函，內容是如果允許這家大型工業地產開發商在當地興建資料中心，每戶人家將可獲得1萬美元現金獎勵。然而，許多居民擔心噪音、房價下跌，加上對開發商缺乏信任，最後決定拒絕提議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。