美戰爭部長擬砍將官職位20% 明年1月前完成

兩位美國官員今天告訴路透社，美國戰爭部長赫格塞斯明天將在維吉尼亞州匡提科（Quantico）發表演說，並預計宣布將全軍將官及海軍將領職位編制削減20%。

綜合路透社、法新社等外電報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）預定明天在數百名初級軍官及士官面前發表演說，向基層部隊說明他對整頓軍隊的施政重點與願景。

兩位官員以匿名方式表示，赫格塞斯屆時將宣布，他計劃將全軍一星至四星將級軍官及海軍將領的職位編制（billets）減少20%。這個幅度，遠高於赫格塞斯去年提出的「至少削減10%」目標。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導指出，這波裁減行動可能會影響「數百名現任及晉升中的軍事領導階層」，繼先前大批軍官遭解職及晉升案遭否決後，軍方未來升遷管道恐將受到重大衝擊。

赫格塞斯預計做出這項宣布之際，正值美國對伊朗戰爭進入第7個月。美國廣播公司新聞網（ABCNews）報導，目前尚不清楚這波裁減將以何種方式進行，以及在戰爭期間如此大幅縮編，是否會對軍隊日常運作產生衝擊。

裁減措施也可能意味著部分指揮單位降編，而非直接裁撤，或軍方部分單位完全關閉。

一名官員透露，各軍種已接獲指示，須在明年1月前完成這波高階將領職位裁減，最終可能涉及數十個職位。

目前美軍現役的將級與海軍將領總計為841人。

據了解，時任陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在9月離任前，曾多次警告白宮，赫格塞斯撤換高階軍官並阻擋其他人晉升，正使陸軍領導階層人數減少。德里斯科告訴總統川普（Donald Trump），這些措施將使陸軍未來可擔任高階指揮職務的資深軍官人選更少。

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