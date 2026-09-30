川普輸掉期中選舉？FT分析：共和黨敗選不是政治大地震 仍難擋住他

川普即使在11月美國期中選舉後失去國會支持，施政也未必會受阻。金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）認為，民主黨雖可望擴大國會席次，但共和黨敗選不會是一場政治大地震。

過去，美國總統所屬政黨輸掉國會，施政空間往往大幅縮水，迫使白宮與對手妥協。川普卻在2018年共和黨敗選後拒絕讓步，如今更常繞過國會，發動經濟與軍事戰爭。

盧斯指出，即使民主黨團結一致，也很難攔得住川普。他可以否決阻擋政策的法案；想靠彈劾，再取得參院三分之二支持將他定罪，也如前兩次一樣不切實際。

民主黨真正的機會在政治層面：重新爭取選民支持。川普的反對率高於支持率的差距，已擴大至2018年期中選舉前的兩倍，強烈支持他的美國人僅約五分之一。

共和黨更大的警訊，是川普2024年建立的選民聯盟正在瓦解，年輕與非白人選民大量流失。

盧斯指出，最值得關注的角力將出現在川普政府內部。有意接班的副總統范斯與國務卿魯比歐，將面臨兩難：忠於川普，還是追求自己的政治前途？