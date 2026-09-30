AI高層白宮午餐會 川普強調業界應自律監管

美國總統川普今天在白宮舉行的大型人工智慧（AI）業界高層與政府官員會議上，強調應由業界自律監管，而非依賴政府規管。與此同時，國會日益強烈地呼籲強化對AI產業的監督。

法新社報導，川普也向媒體表示，他將在政府文件中將這項科技正式改名為「超級智慧」（superintelligence）而非人工智慧，「因為這不是人工的」。

這場午餐會讓全球最具影響力的科技領袖齊聚一堂，包括馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）、祖克柏（Mark Zuckerberg）、微軟（Microsoft）的納德拉（Satya Nadella）、谷歌（Google）的皮查伊（Sundar Pichai）與輝達（Nvidia）的黃仁勳。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）與OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）也出席。

31名賓客中有兩人是女性，分別為川普幕僚長威爾斯（Susie Wiles）與超微公司（AMD）執行長蘇姿丰。

這場聚會是在華府對AI態度惡化之際舉行，國會議員面臨選民日益加大的壓力，要求限制或放慢AI發展腳步，擔憂AI可能取代勞工、顛覆社會。

一連串事件加劇了這些憂慮，包括OpenAI的自主系統脫離管控，先是在7月發生Hugging Face遭入侵事件。Hugging Face是一個廣泛使用的AI模型共享平台。

接著，OpenAI上週末透露，繼上週承認旗下AI代理曾試圖存取澳洲政府網站後，這些代理也存取3個美國聯邦機構的網站。

OpenAI昨天宣布，由於內部測試發現不符合安全標準，將取消最新模型Astra 6.1的發布。

川普在黃仁勳與他的前AI沙皇塞克斯（DavidSacks）建議下，敦促不要對AI發展設限，以超越中國，並推動日益仰賴AI帶動成長的美國經濟。

資料中心－即AI技術所需的大型運算設施－已成了民主與共和兩黨在期中選舉的焦點議題，愈來愈多的社區擔憂電費上漲以及對水資源和土地造成壓力。

川普對反對這些資料中心的人不以為意，表示反對資料中心的社區「最後只會變得落後又貧窮」，且中國對這些反彈聲浪「再高興也不過了」。

有關AI的辯論也促成不尋常的政治同盟：聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）本月與川普前策士巴農（Steve Bannon）同台，呼籲重新思考AI競賽。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴國會議員：「如果沒有提出、也沒有開始談到…一些必須設置的真正護欄，那麼川普在白宮的這場會議就會搞砸、失敗、一敗塗地。」

出席會議的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，這場會議聚焦於在創新與某種形式的監管之間，尋求他所稱的「適當平衡」。

強生昨天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示：「我們不需要暫停。我們不需要倉促行事並進行過度監管，因為這會讓我們輸掉與中國的競賽。」