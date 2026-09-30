今晨國際頭條一次看／美科技巨擘簽AI自律協議 最高院准第三國遣返

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美軍擴大拉美禁毒行動 陸上打擊納入選項

How the Pentagon Is Escalating Trump’s Drug War in Latin America

摘要

五角大廈正擴大美軍在拉丁美洲的禁毒任務，從海上攔截進一步延伸至地面行動與空中監控，並運用MQ-9「死神」無人機、電子偵測等軍事科技協助各國打擊販毒集團。美軍也已直接參與厄瓜多行動，美軍南方司令部不排除陸上打擊。

為何重要

美軍從情報與訓練支援走向直接參與行動，擴大美國在拉美的軍事角色，也帶來主權、軍事授權與法律界線爭議。

華盛頓郵報

傑克．史密斯舌戰共和黨參議員 為調查川普辯護

Jack Smith clashes with senators over Trump probes, says he will not be silenced

摘要

前特別檢察官傑克．史密斯赴參議院司法委員會作證，為調查川普處理機密文件及企圖推翻2020年大選結果辯護，否認調查出於政治動機。共和黨參議員猛烈質疑他的調查手段，史密斯則表示，即使持續面臨遭起訴威脅，也不會因此噤聲。

為何重要

川普相關刑事案件雖已中止，但國會聽證凸顯司法部獨立性、調查權限及政治報復疑慮，仍是美國政壇重大爭議。

金融時報

川普稱AI業界可自律 科技巨頭簽非強制協議

Donald Trump praises AI ‘self-regulation’ after summoning tech bosses to the White House

摘要

川普召集多名科技業領袖赴白宮討論AI監管，與會企業簽署自願性質協議，承諾加強內部控管、外部稽核及安全措施。川普稱協議具有「道德約束力」，主張現有法律加上業界自律足以管控AI風險，未支持新增大規模聯邦管制。

為何重要

美國若以業界自律作為AI治理主軸，將直接影響科技公司的監管成本，也可能牽動其他國家制定AI規範的方向。

衛報

英空軍基地疑案現新線索 一嫌犯曾主動報警

Suspect in RAF Fairford case called police to report incident

摘要

英國反恐警方調查皇家空軍費爾福德基地附近疑案發現，5名被捕男子中一人曾主動打999報警，這通電話也是武裝警察出動原因之一。警方在3輛廂型車中發現汽油，但未找到簡易爆炸裝置；5人目前均已獲保釋，警方仍調查是否涉及伊朗方面。

為何重要

費爾福德基地供美軍使用，若調查最終證實有外國勢力或代理人涉入，將牽動英國境內美軍設施與反恐安全部署。

路透

美最高法院准恢復第三國遣返 12月審政策合法性

Supreme Court lets Trump resume deporting migrants to countries not their own

摘要

美國最高法院准川普政府在訴訟期間恢復把移民遣送至並非其母國的第三國，暫停下級法院認定相關政策違法的裁定，並將於12月聽取辯論。人權團體統計，政策去年實施以來已有逾2.5萬人被遣送至29國，其中絕大多數前往墨西哥。

為何重要

第三國遣返是川普政府加速遣返的重要工具；最高法院最終裁決將界定政府移民執法權與當事人正當法律程序保障的界線。

美聯社

美最高法院暫准快速第三國遣返 12月正式審理

Supreme Court lets quick deportations to third countries resume for now while it weighs Trump policy

摘要

美國最高法院暫時允許川普政府繼續快速把移民遣送至與本人沒有關聯的第三國，並將於12月審理政策是否合法。下級法院先前要求政府必須讓移民有實質機會提出異議；川普政府表示，相關限制曾迫使一架載有約70人的遣返班機取消。

為何重要

最高法院暫時恢復川普政府一項核心移民執法工具，但政策是否合法仍未定案，移民程序保障將成12月審理焦點。

（本文與AI協作）