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川普：誰掌握了「超級智慧」誰就贏了 不會有第二名

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普29日啟動網站「America.gov」，隨後與AI巨頭們共進午餐。法新社
美國總統川普29日啟動網站「America.gov」，隨後與AI巨頭們共進午餐。法新社

美國總統川普29日與聯邦眾議院議長強生、Meta執行長祖克柏等科技企業高層共進午餐，商討人工智慧AI）的安全風險。隨著AI快速發展，要求更多監管措施的呼聲也愈來愈高。

據福斯新聞網報導，川普29日在白宮接待OpenAI等眾多AI企業領導人時表示，其政府不會阻礙AI的發展。「誰掌握了超級智慧，誰就贏了」，「最終只有一個贏家、一個輸家，可能不會有第二名」。

他還說，「我們現在領先於中國及其他國家，我希望維持這種局面，我希望持續維持這種局面，而維持的唯一方法就是繼續我們現正在做的事，我們不想扼殺成長」。

他補充說，「同時，我們希望人們行為誠實，我們希望他們值得信賴」。「這就是我們有司法部、有聯邦調查局的原因，也是我們有各種政府機制的原因，如果有人決定走上一條非常黑暗且危險的道路，這些機制就能發揮非常有效的作用」。

Axios指出，包括Anthropic執行長阿莫戴、亞馬遜創辦人貝佐斯、OpenAI共同創辦人暨總裁布羅克曼及輝達執行長黃仁勳等人出席餐會。

這些業界高層與川普、副總統范斯、強生、財長貝森特、商務部長盧特尼克及白宮幕僚長威爾斯一同舉行會議。強生28日說，這次會議的重點為討論如何在創新與監管之間尋求平衡。

稍早，川普在華府麥隆大廳發表談話並正式啟動美國政府網站「America.gov」，該網站簡化民眾取得散落於眾多政府機構網頁上資訊與服務的方法。

據路透29日報導，在OpenAI與Anthropic通報其AI代理程式失控、未經指示就入侵客戶系統後，要求川普政府採取行動的壓力也水漲船高，而這些入侵事件也促使研究人員警告，部分AI開發者認為該技術可能在十年內導致人類死亡，進而促使民主黨與共和黨議員呼籲採取行動。

川普卻一再淡化AI的危險，強調維持美國對中國大陸競爭優勢的重要，還說司法部本身就是AI領域既有的防護機制。強生28日接受福斯商業頻道訪問時也說，「我們不需要暫停發展，也不需要倉促實施過度的AI監管，否則將輸掉與中國的競爭。創新很重要，必須持續下去，而我們也須取得適當平衡」。

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