資料中心補貼 賓州哈茲爾鎮居民不埋單

賓州哈茲爾鎮（Hazle）的4,500戶居民，6月開始陸續接到北點開發公司（NorthPoint Development）的通知函，內容是如果允許這家大型工業地產開發商在當地興建資料中心，每戶人家將可獲得1萬美元現金獎勵。然而，許多居民擔心噪音、房價下跌，加上對開發商缺乏信任，最後決定拒絕提議。

北點打算在波科諾山山麓闢建15座資料中心，第一棟就打算蓋在哈茲爾鎮區。哈茲爾鎮家庭年收入中位數約6萬美元，但對於北點提出的誘因，居民不分收入高低、就業狀況或居住地點，絕大多數均表示不願接受。拒絕原因主要在於對於資料中心開發項目與開發商普遍不信任。

房子就在資料中心預定地旁邊的退休老師法斯納赫特，擔心耗時數年的興建計畫將帶來噪音，「1萬美元根本無法彌補房價將因此大跌的損失。」

但住在哈茲爾頓老人公寓的退休維修工兼清潔工萊施科，雖然不符合領錢資格，但他說：「1萬美元可不是天天都能拿到的。」

北點的行銷長麥爾斯表示，發放現金的構想來自於去年一場公聽會。當地居民憤憤不平詢問，支持資料中心能獲得哪些好處，「我們做了某些創新嘗試，這就是針對『我能有哪些好處』的直接回應。」

麥爾斯同時表示，公司打算在未來15年另外提供1.2億美元，做為哈茲爾鎮警察部門與其他社區投資的經費。