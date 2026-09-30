川普拚選情 喊蓋最大鋼廠

美國總統川普28日宣布，梅薩比金屬公司（Mesabi Metallics）計劃投資150億美元，在愛荷華州興建一座鋼鐵廠。川普稱，新廠是全美史上最大的鋼鐵廠。這項投資案也讓川普政府在11月期中選舉前多了一項可供宣傳的政績。

川普在白宮橢圓形辦公室表示：「今天我們很高興宣布，梅薩比金屬公司將在偉大的愛荷華州興建美國史上最大的鋼鐵廠。」「這是一項巨大投資。我們的鋼鐵產業正強勢復甦。」

他強調，這座鋼廠所需的鐵礦將在美國開採，也會在美國煉製成鋼。新鋼廠將使用梅薩比在明尼蘇達州的鐵礦砂，每年生產1,000萬噸鋼鐵。此投資案可創造最多6,000個營建職缺，以及近2,000個製造與採礦職位。

白宮官員指出，新廠可能在2030年前開始煉鋼，顯然這項承諾可能給愛荷華州帶來經濟效益，但恐怕趕不上11月期中選舉。

愛荷華州是美國農業大州，川普三次參選總統，最後都拿下愛荷華，共和黨目前也包辦該州四席聯邦眾議員，但隨著11月期中選舉進入倒數階段，選情卻日益緊繃。

Marist上周公布的民調顯示，近六成愛荷華州登記選民不滿川普施政表現。43%表示，投票選國會議員主要是為了反川普，僅22%表示是支持票。路透指出，川普的經濟主軸一直是關稅措施及振興美國製造，並主張提高進口障礙有助吸引投資和工作機會回流美國；但如今共和黨正面臨選民對通膨和生活成本的關切。

川普政府將鋼鐵關稅作為推動本土製造業的重要政策工具。他去年重返白宮後，就宣布對進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，隨後又將稅率提高至50%。此政策也引發鋼鐵價格上漲的爭議，批評人士認為，關稅是近期美國鋼價升至多年高位的重要原因之一。

不過，多家鋼鐵產業組織上周致函川普，稱鋼鐵關稅已經推動470億美元「已宣布和正在進行的投資」。這些組織敦促政府不要削弱相關關稅，並警告此舉反而會「讓這些進展面臨風險」。