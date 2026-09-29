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川普宣布愛荷華州蓋全美最大鋼鐵廠！150億美元投資能救共和黨選情？
美國總統川普周一（28日）在白宮宣布，Mesabi Metallics計畫投資150億美元，在農業大州愛荷華興建一座鋼鐵廠。川普稱，新廠將是全美規模最大的鋼鐵廠，完工後每年可利用該公司在明尼蘇達州開採的鐵礦石，生產1,000萬噸鋼鐵。
川普強調：「這是美國50多年來第一座新的鐵礦場。所需鐵礦石將在美國開採，也會在美國煉製成鋼。」
這項投資可創造最多6,000個營建職缺，以及近2,000個製造與採礦職位。
白宮官員指出，新廠可能在2030年前開始煉鋼。雖然這項承諾未來可能給愛荷華州帶來經濟效益，但恐怕趕不上11月期中選舉。
川普宣布計畫時，共和黨籍參議員候選人Ashley Hinson、尋求連任眾議員的Mariannette Miller-Meeks等愛荷華州政界人士也都在場。這個關鍵州的選民對經濟現況不滿，正對共和黨選情造成壓力。
川普三次參選總統都贏得愛荷華，共和黨目前也包辦該州四席聯邦眾議員，但Cook Political Report將其中兩席眾院席次的爭奪戰歸類為勝負難料；Hinson角逐的參院席次，選情同樣緊繃。
Marist上周公布的民調顯示，近六成愛荷華州登記選民不滿川普施政表現。43%表示，投票選國會議員主要是為了反川普，僅22%表示是支持票。該州農民正面臨燃料、肥料價格上漲，以及出口市場萎縮的壓力。
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