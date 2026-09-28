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美期中選舉前油價飆漲 川普：認真考慮禁柴油出口

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國11月期中選舉逼近，總統川普面臨的政治壓力日益升高，必須設法遏制飆漲的燃料價格。川普今天受訪時表示，白宮仍考慮禁止柴油出口。

美國財經媒體CNBC報導，川普昨天在伊利諾州參加總統盃（Presidents Cup）高爾夫球賽時告訴「福斯新聞」（Fox News）記者：「我們正非常認真地考慮這件事。」

他還說：「這有時會導致汽油價格小幅上漲，所以我們非常認真地考慮這件事。我們可能會這麼做。」

川普過去曾表明支持柴油出口禁令。隨著美國零售柴油價格攀升至新高，他本月稍早時曾表示，「無論如何」都將很快就是否實施禁令做決定。

柴油 油價 川普

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