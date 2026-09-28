認美方會完成對台軍售 美眾議長：美國需要台灣保持穩定與獨立

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問表示，美方需要台灣保持穩定與獨立。

強生受訪時指出，美國總統川普的兩個任期間，他認為美方將會完成400億美元的對台軍售，約是前總統歐巴馬時期的兩倍。

他指出：「我想沒有人可以質疑美方的決心。我們了解台灣是我們非常重要的夥伴、朋友及盟友。我們需要他們保持穩定與獨立。」